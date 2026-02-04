Mini-Kader nach Abgängen? Mehrere Spieler verlassen Viktoria Berlin

Mehrere Spieler haben den Oberligisten Viktoria 89 verlassen. Mit unterschiedlichsten Zielen.
Mit einer völlig neu zusammengewürfelten Mannschaft startete der FC Viktoria Berlin im vergangenen Sommer ins Oberliga-Abenteuer, nachdem die Lichterfelder aus der Regionalliga abstiegen. Nach 16 gespielten Spielen steht der einstige Drittligist auf dem letzten Tabellenplatz, der Rückstand aufs rettende Ufer ist bereits beachtlich. Und jetzt wanderten auch noch zahlreiche Spieler ab.
Bereits rund um den Jahreswechsel wurden die Wechsel von Anton Kanther zu Union Klosterfelde, Jerome Scholz zu Mahlsdorf und Panzu Ernesto zu Delay Sports bekannt. Ende Januar schnappte sich Tennis Borussia Emir Gencel und Leart Halimi im Doppelpack. Leon Strana läuft künftig für den TSV Mariendorf auf. Doch damit noch nicht genug. Auch Leonard Seitz, Ron Hasani, Caner Ari, Christian Dazuk, Justin Schultze und Muhammed Zekir Oglou sind weg.
Leonard Seitz, der noch A-Jugend spielen kann und nur gegen Lichtenberg 47 und Tasmania zum Einsatz kam, wird in der Rückrunde für die U19 des SV Babelsberg 03 auflaufen. Christian Dazuk stand zwar mehrfach im Kader, Minuten sammelte er jedoch nicht. Er spielt künftig bei Sparta Lichtenberg. Justin Schultze absolvierte sieben Spiele für Viktoria, wechselte nun zu Croatia Berlin. Muhammed Zekir Oglou wird zeitnah gegen seinen Ex-Klub Viktoria spielen, steht nun bei Lichtenberg 47 unter Vertrag. Caner Ari wird sich künftig beim Berlin-Ligisten Wilmersdorf beweisen. Den wohl ungewöhnlichsten Wechsel hat Stürmer Ron Hasani vollzogen. Der 20-Jährige ist ins Ausland gewechselt, spielt jetzt für den kosovarischen Zweitligisten Dinamo Ferizaj.
Über Neuzugänge bei Viktoria ist bisher noch nichts bekannt. Damit stehen die Himmelblauen derzeit mit einem Mini-Kader da. Sofern das Wetter mitspielt, steht in eineinhalb Wochen der Restrundenauftakt an, dann geht es zum Spitzenteam Lichtenberg 47. Spätestens dann dürfte etwas mehr Klarheit über den aktuellen Kader herrschen.