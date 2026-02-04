Mini-Kader nach Abgängen? Mehrere Spieler verlassen Viktoria Berlin Transfer-Bewegungen von ser · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Franziska Lindhorst

Mehrere Spieler haben den Oberligisten Viktoria 89 verlassen. Mit unterschiedlichsten Zielen.

Mit einer völlig neu zusammengewürfelten Mannschaft startete der FC Viktoria Berlin im vergangenen Sommer ins Oberliga-Abenteuer, nachdem die Lichterfelder aus der Regionalliga abstiegen. Nach 16 gespielten Spielen steht der einstige Drittligist auf dem letzten Tabellenplatz, der Rückstand aufs rettende Ufer ist bereits beachtlich. Und jetzt wanderten auch noch zahlreiche Spieler ab. Bereits rund um den Jahreswechsel wurden die Wechsel von Anton Kanther zu Union Klosterfelde, Jerome Scholz zu Mahlsdorf und Panzu Ernesto zu Delay Sports bekannt. Ende Januar schnappte sich Tennis Borussia Emir Gencel und Leart Halimi im Doppelpack. Leon Strana läuft künftig für den TSV Mariendorf auf. Doch damit noch nicht genug. Auch Leonard Seitz, Ron Hasani, Caner Ari, Christian Dazuk, Justin Schultze und Muhammed Zekir Oglou sind weg.