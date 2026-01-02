Zwei Zugänge beim Oberligisten







Rückkehr mit Gefühl und Hoffnung

Die SG Union Klosterfelde hat im Winter zwei Neuzugänge präsentiert, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und doch ein gemeinsames Ziel verfolgen: Fußball mit Überzeugung zu spielen. Der Verein aus der NOFV-Oberliga setzt dabei auf Identifikation, Erfahrung und den bewussten Schritt zurück zu den eigenen Wurzeln. Beide Spieler sollen das Mittelfeld verstärken, beide kommen mit klar formulierten Motiven.

Ilian Weber: Der Weg zurück nach Hause

Mit Ilian Weber kehrt ein 19-jähriger Mittelfeldspieler zu seinem Heimatverein zurück. Für den jungen Akteur ist es mehr als nur ein Vereinswechsel – es ist ein persönlicher Schritt. „Ich bin zu Union Klosterfelde zurückgekehrt, um bei meinem Heimatverein wieder Spaß am Fußball zu finden und mehr Spielzeit zu erhalten.“, sagt Ilian Weber. Die Worte sind schlicht, aber sie tragen Gewicht: Es geht um Freude, um Vertrauen und um Entwicklung.

Zwischen Profiambition und Realität

Weber stand zuletzt beim BFC Dynamo unter Vertrag. In der Regionalliga Nordost der laufenden Saison 2025/26 blieb er dort jedoch ohne Einsatz. Zuvor absolvierte er in der Spielzeit 24/25 für die SG Union Klosterfelde in der Brandenburgliga neun Spiele.

Ein Neuanfang mit vertrauter Umgebung

Die Rückkehr nach Klosterfelde bietet Weber nun die Chance, sich in vertrauter Umgebung neu zu orientieren. Ohne Druck von außen, aber mit der Erwartung, sich über Einsatzzeit und Leistung weiterzuentwickeln. Für die SG Union ist es ein Transfer mit Perspektive – für Weber ein Schritt zurück, um voranzukommen.

Anton Kanther: Erfahrung für das Zentrum

Der zweite Winterzugang bringt deutlich mehr Erfahrung mit. Anton Kanther ist 25 Jahre alt, ebenfalls Mittelfeldspieler – und kommt mit einer langen Liste an Stationen im höherklassigen Fußball. Seine Entscheidung für Klosterfelde begründet er nicht sportlich, sondern menschlich: „Ich hatte von Beginn an das Gefühl, dass der Verein die richtigen Werte lebt. Deshalb habe ich mich sofort wohlgefühlt und möchte gerne Teil der Gemeinschaft werden, um die Liebe zum Fußball gemeinsam zu teilen.“

Ein Karriereweg durch den Nordosten

Kanther spielte unter anderem für den 1. FC Magdeburg in der 3. Liga, für Germania Halberstadt, den FSV Union Fürstenwalde sowie für die BSG Chemie Leipzig in der Regionalliga Nordost. In der Saison 2021/22 absolvierte er dort 36 Spiele, erzielte zwei Tore und bereitete sechs weitere vor. Auch in der Spielzeit 22/23 kam er in 23 Regionalligaspielen zum Einsatz. Früh sammelte er Erfahrung, auch wenn nicht jede Station von Konstanz geprägt war.

Produktive Jahre in Mahlsdorf

Besonders auffällig waren Kanthers Leistungen bei Eintracht Mahlsdorf. In der NOFV-Oberliga Nord kam er in der Saison 2023/24 auf 28 Spiele, drei Tore und zwei Assists. Ein Jahr später folgten 26 Spiele mit sieben Toren und einer Vorlage. Zahlen, die seine offensive Qualität unterstreichen. In der laufenden Spielzeit 2025/26 blieb er bei Viktoria Berlin nach neun Einsätzen ohne Torbeteiligung.

Baller League als Zwischenstation

Kanther sammelte auch Erfahrungen außerhalb des klassischen Ligabetriebs. In der Baller League Frühjahr 25 absolvierte er fünf Spiele für den FC Nitro und steuerte einen Assist bei. Auch diese Station gehört zu seinem Weg und zeigt seine Offenheit für unterschiedliche Fußballformate.

Zwei Transfers, eine klare Linie

Mit Weber und Kanther verpflichtet die SG Union Klosterfelde keinen Zufall, sondern zwei Spieler mit klarer Motivation. Der eine sucht Freude und Spielzeit, der andere Gemeinschaft und Werte. Für den Oberligisten sind es Transfers ohne große Worte, aber mit viel Bedeutung – getragen von Emotion, Bodenständigkeit und der Hoffnung, dass Fußball mehr ist als Statistik.