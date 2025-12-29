Winter-Transfers: Eintracht Mahlsdorf holt Viktoria-Doppelpack

– Foto: Sebastian Räppold

Der BSV Eintracht Mahlsdorf hat erstmals in diesem Winter auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Zudem hat ein weiterer Spieler verlängert.

Vergangene Saison ist der BSV Eintracht Mahlsdorf nur knapp am Aufstieg in die Regionalliga Nordost gescheitert. In der laufenden Spielzeit sind die Berliner wieder Dritter der NOFV Oberliga Nord, der Rückstand auf Tasmania und Lichtenberg 47 ist aber bereits beachtlich. Positive Nachrichten gibt es dennoch. Vor Weihnachten gab Mahlsdorf die Vertragsverlängerungen von Niklas Thiel, Torhüter Paul Büchel und Top-Torjäger Nils Stettin bekannt. Zu ihnen gesellt sich nun auch Jason Rupp. Der 26-Jährige, der unter anderem bei Hansa Rostock ausgebildet wurde, wechselte 2023 von Hertha 03 Zehlendorf an den Rosenhag. Seither bestritt der Mittelfeldspieler 84 Partien für die Eintracht. In Zukunft werden viele weitere Einsätze folgen.

Neuzugänge von Viktoria Neben den Vertragsverlängerungen setzt Mahlsdorf aber auch auf externe Unterstützung. So können noch vor dem Jahreswechsel zwei Neuzugänge vorgestellt werden. Für die Schiene hat die Eintracht Jerome Scholz verpflichtet. Das verkündet der 1. Vorsitzende Tino Loest gegenüber FuPa. Der 20-Jährige kennt den Verein bereits gut, spielte bis 2017 in der Nachwuchsabteilung Mahlsdorfs, ehe er ins NLZ zu Union Berlin wechselte. Dort unterschrieb Scholz seinen ersten Profivertrag, kam jedoch nicht zum Zug und wechselte zum FC Augsburg II. Nach nur einem halben Jahr mit acht Einsätzen in der Regionalliga Bayern kehrte Scholz nach Berlin zurück, schloss sich Viktoria 89 an. Mit den Himmelblauen stieg er ab, blieb dennoch an Bord und absolvierte im August noch drei Oberliga-Spiele. Nun kehrt Scholz zu seinem Jugendverein zurück.