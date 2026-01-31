Last-Minute-Zugänge bei Tennis Borussia

Zum Ende der Tansferperiode präsentieren die Veilchen zwei weitere Zugänge: Leart Halimi und Mohammad Moradi.
Der 20-jährige Halimi hatte in der Hinrunde bei Viktoria 89 gespielt und drei Treffer erzielt. Seine frühe fußballerische Ausbildung hat er bei TeBe bekommen. Über Hertha BSC führte sein Weg dann nach Lichterfelde. Mit einer Größe von 1,88 Metern ist der ehemalige kosovarische U15-Nationalspieler ein klassischer Mittelstürmer. In der Hinrunde musste Tennis Borussia auf der Position im Zentrum des gegnerischen Strafraums des Öfteren improvisieren, Halimi kommt also wie gerufen.
Der 19-jährige Moradi trainiert schon seit Jahresbeginn bei TeBe und hat mit seiner Dynamik und Antrittsschnelligkeit überzeugt. In seinem ersten Männerjahr kam Moradi bei Hertha Zehlendorf zu lediglich drei Regionalligaeinsätzen. Am Eichkamp wird der vielseitige offensive Mittelfeldspieler auf deutlich mehr Spielzeit zählen können.
Zwei Spieler haben sich indes von TeBe verabschiedet: Den bisherigen Kapitän David Danko (33) zog es im Herbst seiner Karriere zum mit ehemaligen Regionalligaspielern gespickten SV Tasmania. Der Verein hat sich auch von Aleksandar Bilbija (27) getrennt, sein Vertrag wurde im gegenseitigen Einvernehmen gelöst. Der Defensivspieler ist zum RSV Eintracht zurückgekehrt, von wo er erst im Sommer zu TeBe gewechselt war.
Das für Sportangelegenheiten zuständige Vorstandsmitglied Puria Ahmadian zeigte sich sehr zufrieden mit der Bilanz der Wintertransferperiode: „Leart und Mo sind wie unsere drei anderen Zugänge absolut positive Typen, die uns helfen werden, die kommenden Aufgaben zu bewältigen. Insgesamt ist unser Kader nun homogener und geschlossener als zuvor, ohne dass wir fußballerische Qualität eingebüßt hätten.“