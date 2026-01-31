Last-Minute-Zugänge bei Tennis Borussia

– Foto: Dedepress

Der 20-jährige Halimi hatte in der Hinrunde bei Viktoria 89 gespielt und drei Treffer erzielt. Seine frühe fußballerische Ausbildung hat er bei TeBe bekommen. Über Hertha BSC führte sein Weg dann nach Lichterfelde. Mit einer Größe von 1,88 Metern ist der ehemalige kosovarische U15-Nationalspieler ein klassischer Mittelstürmer. In der Hinrunde musste Tennis Borussia auf der Position im Zentrum des gegnerischen Strafraums des Öfteren improvisieren, Halimi kommt also wie gerufen.

Der 19-jährige Moradi trainiert schon seit Jahresbeginn bei TeBe und hat mit seiner Dynamik und Antrittsschnelligkeit überzeugt. In seinem ersten Männerjahr kam Moradi bei Hertha Zehlendorf zu lediglich drei Regionalligaeinsätzen. Am Eichkamp wird der vielseitige offensive Mittelfeldspieler auf deutlich mehr Spielzeit zählen können.