Mariendorf schlägt zu: Höherklassige Talente im Anflug

Thorsten Cornils, Trainer vom Berlin-Ligisten TSV Mariendorf, bestätigt gegenüber FuPa Berlin personelle News
Fünf Neue für Berlin-Ligisten TSV Mariendorf
Bastian Steinrücken, Leon Strana, Marvin Özdal und Fabien Dzahini sollen den Siebten der Berlin-Liga in der Rückrunde verstärken. Zudem schließt sich Torwart Krystian Kanzy von Berlin-Ligist VSG Altglienicke II der Mannschaft an. Diese Informationen erhält FuPa Berlin von TSV-Chefcoach Thorsten Cornils.
Der 20-jährige Abwehrspieler Bastian Steinrücken durchläuft die Jugend von Hertha 03 Zehlendorf und gehört in der aktuellen Saison zum Kader der Regionalliga Nordost. Für die Zehlendorfer kommt er zudem bei der VSG Altglienicke zum Einsatz.
Leon Strana ist Angreifer und wird bei Hertha 03 Zehlendorf ausgebildet. In der laufenden Spielzeit absolviert der 19-Jährige sein erstes Herrenjahr in der NOFV-Oberliga Nord beim FC Viktoria und kommt in der Hinrunde auf zehn Einsätze.
Mit Marvin Özdal vom Stern 1900 wechselt viel Erfahrung nach Mariendorf. Der 27-Jährige bringt es auf bislang 179 Einsätze – überwiegend in der Berlin- und Oberliga – und erzielt dabei 40 Tore.
Torwart Krystian Kanzy stößt aus dem Kader des Berlin-Ligisten VSG Altglienicke II nach Mariendorf. Der 19-Jährige wird in Köpenick ausgebildet.
Eine weitere Personalie heisst Fabien Dzahini. Das Talent blickt auf eine Vergangenheit bei Hertha 03 Zehlendorf zurück.
Sportliche Lage beim TSV Mariendorf
Das Team vom langjährigen Chefcoach Thorsten Cornils spielt eine eher durchwachsene Saison. Wie in den vergangenen Jahren zählt der TSV jedoch erneut zum Kreis der Geheimfavoriten. Der Kader ist ausgewogen besetzt, mit einer Mischung aus talentierten und erfahrenen Spielern – an guten Tagen ist für die Mariendorfer nahezu alles möglich.
Aktuell belegt der TSV Rang sieben. Die Hoffnung ruht darauf, dass den Füchsen im Zuge des BFV-Regelchaos noch drei Punkte abgezogen werden. In diesem Fall würde der Rückstand auf die Tabellenspitze lediglich sieben Zähler betragen. Auch noch ein dickes Brett
Infos, Daten, Transfers vom TSV Mariendorf
Alles über die Berlin-Liga hier