Mariendorf schlägt zu: Höherklassige Talente im Anflug

TSV Coach Thorsten Cornils in Aktion (li) – Foto: Ralf Seedorff

Bastian Steinrücken, Leon Strana, Marvin Özdal und Fabien Dzahini sollen den Siebten der Berlin-Liga in der Rückrunde verstärken. Zudem schließt sich Torwart Krystian Kanzy von Berlin-Ligist VSG Altglienicke II der Mannschaft an. Diese Informationen erhält FuPa Berlin von TSV-Chefcoach Thorsten Cornils.

Der 20-jährige Abwehrspieler Bastian Steinrücken durchläuft die Jugend von Hertha 03 Zehlendorf und gehört in der aktuellen Saison zum Kader der Regionalliga Nordost. Für die Zehlendorfer kommt er zudem bei der VSG Altglienicke zum Einsatz.

Leon Strana ist Angreifer und wird bei Hertha 03 Zehlendorf ausgebildet. In der laufenden Spielzeit absolviert der 19-Jährige sein erstes Herrenjahr in der NOFV-Oberliga Nord beim FC Viktoria und kommt in der Hinrunde auf zehn Einsätze.

Mit Marvin Özdal vom Stern 1900 wechselt viel Erfahrung nach Mariendorf. Der 27-Jährige bringt es auf bislang 179 Einsätze – überwiegend in der Berlin- und Oberliga – und erzielt dabei 40 Tore.

Torwart Krystian Kanzy stößt aus dem Kader des Berlin-Ligisten VSG Altglienicke II nach Mariendorf. Der 19-Jährige wird in Köpenick ausgebildet.

Eine weitere Personalie heisst Fabien Dzahini. Das Talent blickt auf eine Vergangenheit bei Hertha 03 Zehlendorf zurück.