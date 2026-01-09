Delay Sports holt ehemaliges Hertha-BSC-Talent

Die Bezirksliga-Staffel 2 darf sich auf einen heißen Aufstiegskampf freuen. Nachdem der Tabellenzweite Veritas seinen Königstransfer Ramy Raychouni präsentiert hat, zieht nun der Dritte Delay Sports mit einem Ex-Hertha-BSC-Talent nach
Panzu De Angelo Ernesto verstärkt Delay Sports
Panzu Ernesto soll Delay Sports in der Rückrunde in der Innenverteidigung verstärken. Der Defensivspieler durchläuft die Jugend von Hertha BSC, wo er bereits früh gemeinsam mit Sidney Friede auf dem Platz steht. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren und bringen diese eingespielte Verbindung nun auch bei Delay Sports wieder zusammen. Zudem ist Panzu Teil der Berlin Underdogs in der Icon League. Weitere Stationen heissen Hertha BSC II (Regionalliga-Nordost) und Berliner Athletik Klub 07 (Regionalliga-Nordost und Oberliga). Er wechselt von Viktoria Berlin aus der Oberliga zum Influencer-Klub von Elias Nerlich, alias Eligella.
Als aktueller Tabellendritter gehört Delay Sports in der Bezirksliga-Staffel 2 zu den Aufstiegskandidaten. In bislang 14 Spielen stehen zehn Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche – eine davon am grünen Tisch wegen eines Wechselfehlers. Die Fans des Influencer-Klubs strömen zu den Auswärts- und Heimspielen. Trainer ist Ex Bundesliga-Profi Kevin Pannewitz. Sportlicher Leiter Andreas Schild.
