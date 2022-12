Mehr Kontinuität bei Türkgücü: Kayabunar verlängert bis 2025 Der 37-jährige Cheftrainer hat sich mit der Vereinsführung auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt

Nach dem Super-GAU Insolvenz und Einstellung des Spielbetriebs in der 3. Liga ist Alper Kayabunar mit der schwierigen Mission Neuanfang in der Regionalliga betraut worden. Die Verantwortlichen sind bis dato sehr zufrieden und goutieren die Leistungen nun mit einer Vertragsverlängerung. "Wir sind mit der sportlichen Entwicklung unserer Regionalliga-Mannschaft sehr zufrieden. Verein und Cheftrainer passen sehr gut zusammen, was die jüngsten Ergebnisse eindrucksvoll zeigen. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns sehr, dass wir uns mit Alper Kayabunar zum jetzigen Zeitpunkt auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen konnten", lässt der Klub in einer offiziellen Stellungnahme wissen.



Kayabunar: »Ich identifiziere mich voll mit diesem Klub und fühle mich sehr wohl.«