Kracher gegen Greuther Fürth: SCE testet 4-mal vor Regionalliga-Start

Verlängerte seinen Vertrag bereits vor Weihnachten: Meistermacher Bernd Eigner. – Foto: Wolfgang Zink

Ausgerechnet zum 100-jährigen Jubiläum melden sich die Quecken zurück: Der SC Eltersdorf krönte sich in der vergangenen Spielzeit zum Bayernliga-Meister und tritt in der kommenden Saison wieder in der Regionalliga Bayern an. Nun steht der Fahrplan für einen ganz besonderen Sommer.

Während im Hintergrund die Planungen für die neue Spielzeit bereits laufen, rückt auch der sportliche Startschuss immer näher: Am 23. Juni bittet der amtierende Bayernliga-Meister offiziell zum Trainingsauftakt. Anschließend wird in Eltersdorf aber noch einmal gefeiert. Vom 26. bis zum 28. Juni laden die Quecken unter dem Motto "100 Jahre SC Eltersdorf" zu einem großen Festwochenende in den Elsner Sportpark.

Testspiel-Highlight vor Regionalliga-Rückkehr: SC Eltersdorf trifft auf die SpVgg Greuther Fürth

Den Auftakt der Jubiläumsfeier bildet ein Festkommers (nur für geladene Gäste) am 26. Juni, ehe am Samstag und Sonntag weitere Höhepunkte auf dem Programm stehen: Darunter ein SCE-Legendenspiel am Samstagnachmittag (15 Uhr), und die offizielle Mannschaftsvorstellung am Sonntag, dem 28. Juni. Ab 16:30 Uhr gastiert dann der SV Lauterhofen, der vergangene Saison aus der Landesliga Nordost abgestiegen ist, zum Testspielauftakt.