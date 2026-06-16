Kracher gegen Greuther Fürth: SCE testet 4-mal vor Regionalliga-Start

Ausgerechnet zum 100-jährigen Jubiläum melden sich die Quecken zurück: Der SC Eltersdorf krönte sich in der vergangenen Spielzeit zum Bayernliga-Meister und tritt in der kommenden Saison wieder in der Regionalliga Bayern an. Nun steht der Fahrplan für einen ganz besonderen Sommer.
Während im Hintergrund die Planungen für die neue Spielzeit bereits laufen, rückt auch der sportliche Startschuss immer näher: Am 23. Juni bittet der amtierende Bayernliga-Meister offiziell zum Trainingsauftakt. Anschließend wird in Eltersdorf aber noch einmal gefeiert. Vom 26. bis zum 28. Juni laden die Quecken unter dem Motto "100 Jahre SC Eltersdorf" zu einem großen Festwochenende in den Elsner Sportpark.
Den Auftakt der Jubiläumsfeier bildet ein Festkommers (nur für geladene Gäste) am 26. Juni, ehe am Samstag und Sonntag weitere Höhepunkte auf dem Programm stehen: Darunter ein SCE-Legendenspiel am Samstagnachmittag (15 Uhr), und die offizielle Mannschaftsvorstellung am Sonntag, dem 28. Juni. Ab 16:30 Uhr gastiert dann der SV Lauterhofen, der vergangene Saison aus der Landesliga Nordost abgestiegen ist, zum Testspielauftakt.
Rund um das erste Pflichtspiel der neuen Saison, das Toto-Pokalduell gegen den TSV Kornburg, am 5. Juli, trifft Eltersdorf auf zwei ungleiche Gegner. Am 1. Juli wartet zunächst der 1. FC Schnaittach (Bezirksliga Mittelfranken Nord), bevor eine Woche später das absolute Highlight ansteht: Am 8. Juli gastiert Zweitligist SpVgg Greuther Fürth im Elsner Sportpark. Zum Abschluss der Vorbereitung geht es für die Quecken dann noch gegen den SV Waizendorf aus der Kreisklasse Bamberg.
_______________________________________________
_______________________________________________