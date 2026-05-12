»Absolut irre«: Meister-Quecken mit unglaublicher Auferstehung Noch vor einem Jahr lag der SC Eltersdorf am Boden, nun darf der SCE feiern! Keeper Axel Hofmann - und das Meisterinterview... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Bilder für die Geschichtebücher: Der SC Eltersdorf ist Bayernliga-Meister 2026! – Foto: SC Eltersdorf

Der SC Eltersdorf ist Bayernliga-Meister 2026! Dass die Quecken zum dritten Mal in die Regionalliga aufsteigen, hat sich bereits über Wochen abgezeichnet. Dieser Erfolg ist aber vor dem Hintergrund, dass die Mannschaft nach dem tragischen Aus in der Relegation im Vorjahr, alles andere als selbstverständlich. Beim Elferdrama im Mai 2025 stand SC-Keeper Axel Hofmann im Mittelpunkt - genauso beim FuPa-Meisterinterview...

Axel, weist Du spontan noch, was Du am 27. Mai 2025 gemacht hast?

...da stand für uns das Relegations-Rückspiel in Aschaffenburg auf dem Programm. Leider mit nicht so gutem Ende für uns... Vor knapp einem Jahr ist der SC Eltersdorf in der Relegation zur Regionalliga an Viktoria Aschaffenburg gescheitert. Im Elfmeterschießen im Rückspiel, Du im Kasten und somit im Mittelpunkt. Wie blickst Du heute auf diesen bitteren Abend zurück?

Puh, natürlich war das extrem bitter, keine Frage! Wir haben die gesamte Saison über und vor allem auch in den zwei Spielen gegen Aschaffenburg alles gegeben. Dann nach einem wahnsinnigen Kampf über 120 Minuten im Elfmeterschießen die Saison so zu beenden. war extrem hart! Ich habe danach ein paar Tage nichts vom Fussball hören oder sehen wollen. Umso schöner aber, dass wir als Mannschaft so zurückgekommen sind und uns jetzt belohnt haben.

Nächstes Datum: Der 9. Mai 2026, der vergangene Samstag. Leider verletzt hast Du die Zuschauerrolle einnehmen müssen. Was hast Du da im Fuchs-Park-Stadion gesehen? War es ein Remis, das sich wie ein Sieg angefühlt hat?

Absolut! Ich habe mich noch nie über ein Unentschieden so freuen können. Dass wir schon in der Halbzeit gewusst haben, dass uns das nicht mehr genommen werden kann - absolut verrückt! Der zweite Durchgang war dann pure Freude... Was ist zwischen dem 27. Mai 2025 und dem 9. Mai 2026 geschehen, sodass aus totaler Ernüchterungen pure Euphorie geworden ist?

Nach der Enttäuschung in Aschaffenburg haben wir erstmal ein wenig gebraucht, um uns zu erholen. Im Sommer haben wir uns dann zusammengesetzt, auf die neue Saison vorbereitet und eingeschworen. Wir wollten auf jeden Fall wieder angreifen - das war ganz klar! Die ersten Spiele hat man noch gesehen, dass die Enttäuschung in den Köpfen steckt. Aber als dann der Knoten geplatzt ist, kamen wir auch immer besser rein. Insgesamt zeigt es einfach den Charakter der Mannschaft: niemals aufzugeben, weiter zu machen, Spaß zu haben und gewinnen zu wollen! Immer wieder wird der „ewige“ SCE-Trainer Bernd Eigner als entscheidender Erfolgs-Faktor genannt. Ist das tatsächlich so? Was zeichnet diesen Mann aus?

Ja, ist er! Der Coach bringt es extrem gut hin, diesen schmalen Grat zwischen Kumpeltyp und Autorität zu meistern. Er findet immer die richtigen Worte und sucht das Gespräch mit seinen Spielern. Er hat auch ein extrem gutes Gespür, was seine Mannschaft braucht - Aufmunterung oder Lautstärke. So eine Zeit lang bei einem Verein als Cheftrainer zu überstehen, sagt ja eigentlich auch alles... Drei Niederlagen in den ersten vier Saisonspielen: Der Auftakt in diese meisterliche Spielzeit verlief – wohlwollend formuliert – holprig. Warum die eher die körperlichen oder mehr die psychischen Folgen der Relegation dafür ausschlaggebend?

Sowohl als auch würde... Durch die Relegation hatten wir natürlich nur eine extrem kurze Pause, bevor die Vorbereitung schon wieder los ging. Also auch nicht so viel Zeit, um das zu psychisch verdauen...

Axel Hofmann vor einem Jahr, am Schönbusch - keine weiteren Erklärungen nötig. – Foto: Wolfgang Zink