Trainerwechsel oder Top-Transfer? Jetzt Vereinsnachricht erstellen!

Schritt 3: Füge ein Bild hinzufügen

Optimal für deinen Bericht ist das passende Bild. Du findest die Option unter dem Tab „Bilder“, wie im obigen Screenshot dargestellt. Du hast die Wahl zwischen einem Bild aus der FuPa-Galerie oder einem eigenen Bild, das du auf deinem Computer oder Smartphone gespeichert hast. (Achtung: Bei Fotos, die nicht auf FuPa sind, müsst ihr die Bildrechte selber haben.)

Um ein Bild aus der FuPa-Galerie zu verwenden, musst du auf den Button FuPa-Galerie klicken und den Namen deines Vereins eingeben. Daraufhin werden dir alle Galerien deines Vereins angezeigt. Wähle die passende Galerie aus und klicke auf das Bild deiner Wahl. Mit einem Klick auf das Speichersymbol kannst du das Bild für deinen Bericht übernehmen.

(Ihr macht regelmäßig Fotos von Spielen eures Vereins? So lädst du Bildergalerien hoch)