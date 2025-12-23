Trainerwechsel oder Top-Transfer? Jetzt Vereinsnachricht erstellen!

Du willst deine Vereinsnachrichten oder Pressemitteilungen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und auf Vereinsthemen, Transfers oder Spiele aufmerksam machen? Wir erklären, wie du Artikel auf FuPa schreiben kannst.
So schreibst du eine Vereinsnachricht:
Optimal für deinen Bericht ist das passende Bild. Du findest die Option unter dem Tab „Bilder“, wie im obigen Screenshot dargestellt. Du hast die Wahl zwischen einem Bild aus der FuPa-Galerie oder einem eigenen Bild, das du auf deinem Computer oder Smartphone gespeichert hast. (Achtung: Bei Fotos, die nicht auf FuPa sind, müsst ihr die Bildrechte selber haben.)
Um ein Bild aus der FuPa-Galerie zu verwenden, musst du auf den Button FuPa-Galerie klicken und den Namen deines Vereins eingeben. Daraufhin werden dir alle Galerien deines Vereins angezeigt. Wähle die passende Galerie aus und klicke auf das Bild deiner Wahl. Mit einem Klick auf das Speichersymbol kannst du das Bild für deinen Bericht übernehmen.
(Ihr macht regelmäßig Fotos von Spielen eures Vereins? So lädst du Bildergalerien hoch)
Bist du mit deinem Bericht zufrieden, stelle ihn einfach online. Dazu musst du auf der Hauptseite der Vereinsnachricht auf „online“ klicken. Der Button färbt sich grün und deine „News“ sind nun online. Die Vereinsnachricht erscheint dann unter „News“ auf eurer Vereinsseite.
Unsere Redaktion wird anschließend benachrichtigt und verlinkt deinen Text dann ggf. auf der entsprechenden Kreisseite (Donau/Isar, Inn/Salzach, München, Zugspitze) oder Ligenseite. Bei Rückfragen wende dich an unsere Redaktion.