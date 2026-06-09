Bezirksliga-Einteilung 2026/27: Ehemaliger Süd-Meister jetzt im Norden

Der Abstieg in die Bezirksliga stand frühzeitig fest: Dem SV Lauterhofen fehlten am Ende elf Zähler auf einen Relegationsrang. – Foto: Johannes Traub

Die Bezirksliga Süd bekommt gleich fünf Aufsteiger ins Teilnehmerfeld. Die DJK Limes, die DJK Stopfenheim und die VfB Franken Schillingsfürst haben sich als Kreisliga-Meister für die Bezirksliga qualifiziert. Über die Relegation gelangen Marienstein und Arberg der Aufstieg. Mit Alesheim ist erneut auch der Vorjahreszweite in der Süd-Staffel, der in der Landesliga-Relegation an Wenzenbech gescheitert war. Den Klassenerhalt via Relegation fix gemacht hat dagegen der TSV Meckenhausen als einziger Bezirksligist der neuen Süd-Staffel.

In der Nord-Staffel spielen dagegen die anderen beiden erfolgreichen Bezirksligisten der Relegation mit dem FC Ottensoos und der SpVgg Zeckern. Neu sind die drei Kreisliga-Meister TSV Johannis 83, der TV 1848 Erlangen und die SpVgg Weißenohe. Komplettiert wird das neue Teilnehmerfeld mit Landesliga-Absteiger Lauterhofen, der in der Saison 2023/24 noch als Meister der Bezirksliga Süd den Aufstieg feierte, und dem SV Gutenstetten-Steinachgrund. Der SVG scheiterte in der Landesliga-Relegation im Elfmeterschießen am TuS Röllbach (Unterfranken).