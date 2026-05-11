Die Quecken sind BAYERNLIGAMEISTER 2026 von Timo Engelhardt · Heute, 13:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfoto Zink / L. Pfoertsch

Kurzfristig mussten die Eltersdorfer ohne ihren Kapitän Maximilian Göbhardt auskommen, steckten den Rückschlag aber stark weg und erwischten den besseren Start. Nach fünf Minuten belohnte sich der Sport-Club direkt mit der frühen Führung. Moritz Fischer vollendete zum 0:1 und brachte die Quecken im Fuchs-Park-Stadion auf Kurs. Bamberg blieb jedoch gefährlich, vor allem über Standardsituationen. Zwei dieser Situationen wurden brandheiß, doch Leonard Hüttl hielt den SCE mit starken Paraden im Spiel. Insgesamt kontrollierten die Eltersdorfer die Partie in der ersten Hälfte über ihre Ordnung, verteidigten konsequent und nahmen die knappe Führung mit in die Kabinen. Spätestens da war längst klar, dass dieser Tag eine besondere Wendung nehmen würde. Weil das Ergebnis aus Stadeln bereits durchgesickert war, kamen die Quecken faktisch als Meister aus der Kabine und wurden von ihren Fans als BAYERNLIGAMEISTER musikalisch empfangen. Die zweite Halbzeit geriet sportlich zur Nebensache. Während das Spiel lief, machten auf der Bank die Meistershirts die Runde. Auch alkoholische Kaltgetränke wurden zwischen Ausgewechselten und Verletzten verteilt. Die Party hatte in der Pause begonnen und sollte bis tief in die Abendstunden gehen.

Sportlich übernahm nach dem Seitenwechsel Bamberg das Kommando. Eltersdorf stand tief, verteidigte lange konsequent und wollte den Vorsprung über die Zeit ziehen. Doch die Gastgeber drückten, kamen zu weiteren Situationen und verdienten sich den Ausgleich. In der 82. Minute traf Jonas Hartwig zum 1:1. Mehr passierte am Ergebnis nicht mehr, aber das Entscheidende war ohnehin längst klar. Der 09.05.2026 bleibt historisch in der Geschichte des Sport-Clubs verankert.

Mit dem dritten Aufstieg in die Regionalliga Bayern setzt der SCE ausgerechnet im Jahr des 100-jährigen Vereinsjubiläums den nächsten Meilenstein. Eine Geschichte, die sich über mehrere Jahre zog, im vergangenen Jahr in Aschaffenburg ihren Tiefpunkt hatte und nun im Bamberger Fuchs-Park-Stadion ihr Happy End fand. Nach der Neugründung der Regionalliga gehörten die Quecken als einer von neun Vereinen zu den Aufsteigern und Gründern. Beim zweiten Mal entschied der Siegquotient nach dem coronabedingten Abbruch. Und diesmal ist es der erste Aufstieg unter normalen Umständen, als Tabellenerster.