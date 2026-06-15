 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Landesliga-Einteilung: Weißenburg und Eggenfelden müssen wandern

Die Besetzung der fünf Staffeln ist fix und es kommt erwartungsgemäß zu einem großen Härtefall

von Thomas Seidl · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser
Der TSV Weißenburg muss künftig in der Landesliga Südwest um Punkte und Tore kämpfen
Der TSV Weißenburg muss künftig in der Landesliga Südwest um Punkte und Tore kämpfen – Foto: Johannes Traub

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Fünf Ligen, 90 Vereinen. Bei so einer großen Anzahl an Klubs sind Härtefälle nicht vermeidbar. Richtig hart trifft es bei der Einteilung der fünf bayerischen Landesligen den TSV Weißenburg, der künftig nicht mehr gegen seine mittelfränkischen Kontrahenten spielen darf, sondern - wie schon in der Saison 2022/2023 - in der Landesliga Südwest ran muss. Ein Einzelkämpfer ist künftig der SSV Eggenfelden, der die Mitte-Staffel verlassen und künftig als einziger Niederbayer in der Südost-Gruppe ran muss.

Die Landesligen starten am 16. Juli 2026 in die neue Spielzeit, nach dem 28. November 2026 geht’s in die Winterpause. Re-Start ist am Samstag, den 6. März 2027, ehe der letzte reguläre Spieltag am 22. Mai 2027 über die Bühne gehen soll. Die Spielpläne sollen in den kommenden 14 Tagen veröffentlicht werden.

Die neuen Landesligen im Überblick

Landesliga Mitte

  • 1. FC 1911 Passau
  • 1. FC Bad Kötzting
  • ASV Burglengenfeld
  • DJK Vornbach
  • FC Amberg (Aufsteiger)
  • FC Dingolfing
  • FC Sturm Hauzenberg (Absteiger)
  • FC Tegernheim
  • SC Luhe-Wildenau
  • SpVgg Lam
  • SV Grainet (Aufsteiger)
  • SV Schwandorf-Ettmannsdorf
  • SV Türk Gücü Straubing (Aufsteiger)
  • SV Wenzenbach (Aufsteiger)
  • TSV 1883 Bogen
  • TSV Bad Abbach
  • TSV Kareth-Lappersdorf (Aufsteiger)
  • TSV Seebach

Landesliga Nordost

  • 1. FC Herzogenaurach (Aufsteiger)
  • 1. FC Kalchreuth (Aufsteiger)
  • 1. SC Feucht
  • ASV Weisendorf
  • ATSV Erlangen (Absteiger)
  • FC Eintracht Münchberg
  • FC Wendelstein (Aufsteiger)
  • FSV Erlangen-Bruck
  • SC 04 Schwabach
  • SC Großschwarzenlohe (Absteiger)
  • SG Quelle im TV Fürth 1860
  • SpVgg Bayreuth U23 (Aufsteiger)
  • SpVgg Jahn Forchheim
  • SpVgg Mögeldorf
  • SV Buckenhofen
  • SV Unterreichenbach
  • TSC Neuendettelsau
  • TSV Buch


Landesliga Nordwest

  • 1. FC 06 Bad Kissingen
  • DJK Hain
  • DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
  • FC Coburg (Absteiger)
  • FT Schweinfurt
  • SC Sylvia Ebersdorf (Aufsteiger)
  • SpVgg Hösbach-Bahnhof (Aufsteiger)
  • SV Alemannia Haibach
  • SV Vatan Spor Aschaffenburg
  • TSV Abtswind
  • TSV Aubstadt II (Aufsteiger)
  • TSV Eisingen
  • TSV Karlburg
  • TSV Mönchröden
  • TSV Windeck 1861 Burgebrach
  • TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
  • TuS Frammersbach
  • TuS Röllbach (Aufsteiger)

Landesliga Südost

  • ESV Freilassing
  • FC Moosinning (Aufsteiger)
  • FC Schwabing München
  • FC Unterföhring
  • FC Wacker München
  • Kirchheimer SC
  • SB Chiemgau Traunstein
  • SpVgg Unterhaching II
  • SSV Eggenfelden
  • SV Aubing
  • SV Nord München-Lerchenau (Aufsteiger)
  • SV Planegg-Krailling (Aufsteiger)
  • TSV Grünwald
  • TSV Kastl
  • TSV Murnau 1865
  • Türkgücü München (Absteiger)
  • VfB Forstinning (Aufsteiger)
  • VfB Hallbergmoos-Goldach

Landesliga Südwest

  • 1. FC Sonthofen
  • FC Kempten
  • FC Memmingen II
  • FC Stätzling
  • FV Illertissen II
  • SC Olching (Aufsteiger)
  • SV Cosmos Aystetten
  • SV Manching
  • TSV 1860 Weißenburg
  • TSV 1909 Gersthofen (Aufsteiger)
  • TSV Aindling
  • TSV Bobingen (Aufsteiger)
  • TSV Dachau 1865
  • TSV Jetzendorf
  • TSV Rain/Lech
  • Türkspor Augsburg 1972 (Absteiger)
  • VfB Durach
  • VfR Neuburg/Donau (Aufsteiger)

"Auch in dieser Saison dürfen wir uns wieder auf fünf attraktive Landesligen freuen, die eine spannende Mischung aus etablierten Mannschaften und neuen Gesichtern bieten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten in allen Staffeln zahlreiche interessante und emotionale Begegnungen. Wir freuen uns auf eine sportlich hochklassige und faire Saison", erklärt Verbands-Spielleiter Andreas Mayländer, und fügt hinzu: "Die KI-gestützte Einteilung der fünf Landesligen im Rahmen des DFB-Pilotprojekts hat es ermöglicht, die Mannschaften so zuzuordnen, dass die Reisewege über die gesamte Saison hinweg möglichst kurz bleiben. Das Projekt verdeutlicht, welche Chancen der Einsatz moderner Technologien auch für den Amateurfußball eröffnet."