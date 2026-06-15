Landesliga-Einteilung: Weißenburg und Eggenfelden müssen wandern

"Auch in dieser Saison dürfen wir uns wieder auf fünf attraktive Landesligen freuen, die eine spannende Mischung aus etablierten Mannschaften und neuen Gesichtern bieten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten in allen Staffeln zahlreiche interessante und emotionale Begegnungen. Wir freuen uns auf eine sportlich hochklassige und faire Saison", erklärt Verbands-Spielleiter Andreas Mayländer, und fügt hinzu: "Die KI-gestützte Einteilung der fünf Landesligen im Rahmen des DFB-Pilotprojekts hat es ermöglicht, die Mannschaften so zuzuordnen, dass die Reisewege über die gesamte Saison hinweg möglichst kurz bleiben. Das Projekt verdeutlicht, welche Chancen der Einsatz moderner Technologien auch für den Amateurfußball eröffnet."