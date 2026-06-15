Landesliga-Einteilung: Weißenburg und Eggenfelden müssen wandern

Der TSV Weißenburg muss künftig in der Landesliga Südwest um Punkte und Tore kämpfen – Foto: Johannes Traub

Fünf Ligen, 90 Vereinen. Bei so einer großen Anzahl an Klubs sind Härtefälle nicht vermeidbar. Richtig hart trifft es bei der Einteilung der fünf bayerischen Landesligen den TSV Weißenburg, der künftig nicht mehr gegen seine mittelfränkischen Kontrahenten spielen darf, sondern - wie schon in der Saison 2022/2023 - in der Landesliga Südwest ran muss. Ein Einzelkämpfer ist künftig der SSV Eggenfelden, der die Mitte-Staffel verlassen und künftig als einziger Niederbayer in der Südost-Gruppe ran muss.



Die Landesligen starten am 16. Juli 2026 in die neue Spielzeit, nach dem 28. November 2026 geht’s in die Winterpause. Re-Start ist am Samstag, den 6. März 2027, ehe der letzte reguläre Spieltag am 22. Mai 2027 über die Bühne gehen soll. Die Spielpläne sollen in den kommenden 14 Tagen veröffentlicht werden.