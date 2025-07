Knapper Vorsprung: Das ist der Amateur-Torschütze des Monats Juni

Sechs Amateurkicker hatten die Chance auf den Titel "FALTER Amateur-Torschütze des Monats"! 🏆⚽️ Nun hat unsere Community einen Sieger gekürt! So verteilten sich die Stimmen auf die Kandidaten.

And the winner is...

👑 222 Stimmen für TOR 6: Fabian Nagel vom TSV Mutlangen (Kreisliga B1 Ostwürttemberg), vor 🥈 Mohamed Zaim vom SSV Bornheim (207 Stimmen) und 🥉 Lukas Glanz vom SC Staig (195 Stimmen).