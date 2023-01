»Ich bin sehr froh, dass er an meiner Seite ist« FuPa-Serie über die Co-Trainer der Regionalliga Bayern +++ Teil 7: Dennis Vatany, Türkgücü München

"Dennis hat in den vergangenen zwei Jahren gezeigt, wie wichtig er für den Club ist", sagt Roman Plesche, Sportlicher Leiter bei Türkgücü München, über Dennis Vatany - und spielt dabei auf den beeindruckenden Durchmarsch der U19 von der Kreisliga in die Landesliga an, für den der 31-Jährige maßgeblich mitverantwortlich zeichnete.

Vor drei Jahren, nach dem Ende seiner Karriere als Spieler, hatte ihn kein Geringerer als sein heutiger "Vorgesetzter" als Co-Trainer zu den Münchener Junioren geholt: Türkgücü-Chefcoach Alper Kayabunar. Seitdem gehen die beiden gemeinsame Wege - in der aktuellen Spielzeit erstmals in der Regionalliga Bayern.

"Für mich als Trainer ist Dennis sehr wichtig", sagt "Alpi", wie er von seinen Mitstreitern genannt wird, über seinen Partner an der Seitenlinie und ergänzt: "Ich war selber viele Jahr Co-Trainer und kann mich gut in seine Lage hineinversetzen. Wir pflegen einen sehr guten Austausch und vertrauen uns voll - denn darauf kommt's im Trainerteam an. Das Vertrauen ist zu einhundert Prozent gegeben zwischen uns. Ich bin sehr froh, dass er an meiner Seite ist."

Als Spieler war Dennis Vatany zunächst für den FC Bayern München in der B- und A-Junioren-Bundesliga aktiv. Danach wechselte er zum TSV Aindling (Bayernliga), FC Memmingen (Bezirksoberliga und Regionalliga), TSV 1860 München II (Regionalliga), VfR Garching (Regionalliga), Türkgücü-Ataspor München (Landesliga), FC Ismaning (Bayernliga) und schließlich zu Forstinning (Bezirksliga), von wo sich der einstige Mittelfeldakteur nach knapp einem Jahr in Richtung Türkgücü München verabschiedete, um seine erste Station als Co-Trainer anzutreten.

Denn wenn es nach ihm geht, werden noch weitere Trainer-Engagements folgen - optimalerweise als A-Lizenz-Inhaber, wie er FuPa im folgenden Interview verraten hat.