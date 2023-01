Hofer Transfer-Dreierpack der Hoffnung Alexander Seidel und Heron Miranda Spelleken kehren zur SpVgg Bayern Hof zurück +++ Lukas Wülfert kommt von Trogen +++ Jonah Wanderer und Toni Sieber verabschieden sich +++

Alexander Seidel wird wieder für den derzeitigen Rangsechzehnten der Bayernliga Nord spielen. Der 22-Jährige Student wurde zu Jugendzeiten von den Hofer Bayern ausgebildet und hat die letzten Jahre für Kickers Selb gespielt. Der Landesligist hat im August sein Team aus dem Spielbetrieb zurückgezogen, weshalb der Weg für Seidel zurück zur alten Liebe frei war.



Weiterhin wird der 32-jährige Heron Miranda Spelleken zurück auf die Au kommen. Der gebürtige Brasilianer bestritt bereits in der Vergangenheit etliche Bayernligaspiele für die SpVgg Bayern Hof, bevor er dann zu SV Vatan Spor Aschaffenburg wechselte. Mit den Unterfranken spielte er in der vergangenen Saison ebenfalls Bayernliga, stieg aber nach nur einer Spielzeit wieder ab.



Die dritte Neuverpflichtung ist Lukas Wülfert. Der 25-jährige kommt vom 1. FC Trogen auf die Au. Der Mittelfeldspieler konnte dort in den beiden letzten Bezirksligajahren 41 Treffer erzielen und versucht sich nun im höherklassigen Amateurfußball. "Alexander und Heron werden uns in der Defensive und Lukas im Sturm unterstützen", teilt der Verein mit.



Des Weiteren verabschiedet sich der Verein von Jonah Wanderer und Toni Sieber. Erstgenannter wird zum FC Eintracht Münchberg wechseln. Letztgennannter kehrt zum SSV Bad Brambach zurück. "Die SpVgg Bayern Hof wünscht den beiden alles erdenklich Gute für die Zukunft", heißt es in der Meldung.