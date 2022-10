Finanzen, Mentalität: Kickers Selb ziehen Landesliga-Team zurück Schlusslicht der Landesliga Nordost wird mit sofortiger Wirkung nicht mehr antreten +++ Verein erklärt sich im Rahmen einer Pressemitteilung +++

Es ist der Worst Case für jeden Verein und in der Folge für jede Spielklasse, der natürlich vermieden werden sollte. Aber leider ist es immer wieder der Fall, dass Mannschaften während einer Saison zurückgezogen werden müssen. "Sehr schade", findet nicht nur Spielleiter Kasten Kamper solche weitreichenden Entscheidungen, die nun auch die Kickers Selb in der Landesliga Nordost gestroffen haben. Das noch sieglose Tabellenschlusslicht wird in der 6. Liga in dieser Spielzeit keine Partie mehr bestreiten, wie der Verein im Rahmen einer Pressemitteilung verkündet.

Nach den notwendigen Neuwahlen aus der letzten Jahreshauptversammlung ging man noch davon aus, dass eine Landesligasaison finanziell und sportlich stemmbar ist. Betrachtet man jedoch die nüchternen Fakten, so stand nach dem 14. Spieltag bereits der vierte Trainer an der Seitenlinie. Natürlich hat dies auch Schuld am Ausbleiben des sportlichen Erfolges, jedoch war bei einigen Spielern wiederholt mangelnde Mentalität und Disziplinlosigkeit festzustellen.

Die Vorstandschaft erachtet eine Aufrechterhaltung des Spielbetriebs in der Landesliga und die damit verbundene Finanzierung daher als nicht mehr sinnvoll. 90 Prozent der verfügbaren Ressourcen werden durch die Landesligamannschaft gebunden. Die Vorstandschaft bedauert natürlich diese Vorgehensweise, stellt aber klar, dass der Rückzug keineswegs nur finanzielle Gründe hat. "Wir kümmern uns in der ganzen Saison in erster Linie um die Landesligamannschaft und vergessen dabei, dass der Verein über weitere Mannschaften im Herren- und Jugendbereich verfügt. Wir müssen hier aufpassen und die Reißleine ziehen, um auch zukünftig allen Mitgliedern gerecht zu werden", so die Vorstandschaft.

All das hat nun dazu beigetragen sich aus der Landesliga zurückzuziehen.

Von diesem Rückzug wurde auch der mögliche neue Partner für einen Zusammenschluss der Selber Fußballvereine SpVgg Selb 13 informiert. Trotz allem steht man hinter diesem Vorhaben, da man bekanntlich in die Zukunft schauen will und nicht um kurzfristige Erfolge zu erreichen. Dies wird auch von der Vorstandschaft der SpVgg Selb 13 so gesehen.

Kickers Selb wird weiter mit seinen Mannschaften in der Kreisliga Süd und der A-Klasse Fichtelgebirge spielen, was auch verbandsrechtlich abgeklärt wurde: "Wir werden ab sofort wieder unseren Fokus auf Werte wie sportlicher Anspruch, Disziplin, Geselligkeit und Freude am Vereinsleben legen. Damit will Kickers Selb auch wieder für eine positivere Stimmung im Verein und darüber hinaus sorgen.""