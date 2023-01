GSV Langenfeld II: Verfolger trotz Findungsphase nach Umbau FuPa-Wintercheck: Wissam Arabi lobt Mannschaft und Zusammenhalt beim GSV Langenfeld II.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Wissam Arabi: Die Leistungen der Mannschaft waren durchaus sehr gut. Wir haben ein komplett neues Team aufgebaut und befinden uns im Grunde noch in der Findungsphase. Deshalb schwanken die Leistungen auch noch öfters. Auch haben uns viele Verletzungen und Erkrankungen der Spieler etwas zurückgeworfen. Dennoch können wir mit Platz fünf sehr zufrieden sein. Zumal die ersten drei Teams oben einsam ihre Kreise drehen.

Gibt es Veränderungen im Team?

Arabi: Zunächst verlässt uns Jan Meyer wegen eines Umzuges in den hohen Norden. Ebenso ist Cedric Fitos Richtung Süden gezogen und behält sein Zweitspielrecht bei uns. Die neuen Vereine werden noch bekanntgegeben. Ebenso muss Chris Robbe beruflich kürzer treten. Nils Irlenkäuser der sich schon länger bei uns fit hält, wird sich von Roland Bürrig anschließen. Weitere Neuzugängen sind nicht ausgeschlossen und Gespräche finden immer wieder statt.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Arabi: Aktuell geht es mehr darum sich als Team weiter zu finden und zu einer Einheit zu werden. Wir haben viele Spieler, die sich gut entwickelt haben und nun gilt es dies in ein Gesamtbild zu bringen. Viele Spieler haben nur etwas Vertrauen gebraucht und dies bekommen sie von mir. Wir werden weiter an uns arbeiten und versuchen, weiter bei jedem Spieler das Potenzial rauszuholen.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Arabi: Gerade am Anfang der Saison konnten wir glaube ich überraschen. Besonders gegen die ersten Teams der Liga, haben wir ganz starke Spiele geliefert. Zunächst konnten wir gegen den Kreisliga-Absteiger Witzhelden einen 2:0-Sieg herausholen. Gegen den TuS 05 Quettingen und den starken BSC Union Solingen gab es unheimlich knappe 1:2-Niederlagen, die auch hätten anders ausgehen können. Da haben wir gezeigt, was für ein Potenzial und Zusammenhalt da ist. Ebenso beim schweren Sieg beim GV Gräfrath II oder TSV Solingen III. Negativ muss man das Unentschieden gegen Tuspo Richrath II erwähnen, da kamen wir überhaupt nicht ins Spiel und hatten auch keine Einstellung an diesem Tag. Auch wenn Tuspo danach zeigte, wie schwer sich anders Teams tun. Eine Klatschte gab es bei Leichlingen, die Umstände an diesem Tag unterirdisch und dementsprechend unsere Leistung. Leichlingen hat aber auch stark gespielt und wir uns null gewehrt. Ärgerlich war die Heimniederlage gegen Post SV Solingen, da müssen wir definitiv Punkte mitnehmen.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Arabi: Mein Wunsch ist ein absoluter Zusammenhalt im Team, Spieler die Lust haben miteinander zu kicken und eine "next man up" Mentalität bei Spielern die weniger gespielt haben. Jeder Spieler ist und wird wichtig sein über eine lange Saison. Wir müssen weiter lernen, uns als Team finden und weiter verstärken. Auch wenn wir die zweite Mannschaft sind, wollen wir aber auftreten wie eine 1. Mannschaft, auf und neben dem Platz.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Arabi: Trotz des neuen Teams, Trainers etc. ist die Stimmung sehr gut. Vor allem im Training gehört Spaß dazu. Gerade die Tunnel beim Rondo beim aufwärmen sind sehr beliebt. Unser Spieler Simon Klein kann davon Geschichten bis zum Jahr 2025 erzählen. In den nächsten Monaten werden sicherlich noch viele Geschichten dazu kommen, gerade unter Alkoholeinfluss, entwickeln sich sicherlich noch einige.