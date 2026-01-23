– Foto: FuPa

FuPa sucht das FALTER Amateur-Tor des Jahres 2025 Schickt eure Vorschläge an social@fupa.net +++ Spannendes Voting und tolle Preise: Sieger darf an die Torwand im ZDF-Sportstudio

Spektakuläre Seitfallzieher, wuchtige Distanzschüsse, artistische Flugkopfballtore oder sehenswerte Sololäufe: Woche für Woche entstehen im deutschen Amateurfußball Treffer, die mühelos mit Toren aus dem Profibereich mithalten können. Aus diesem Grund sucht FuPa gemeinsam mit Partner Falter bereits zum sechsten Mal das Amateur-Tor des Jahres. Der Gewinner wird im Rahmen eines Community-Votings ermittelt und darf sich auf außergewöhnliche Preise freuen – inklusive eines ganz besonderen Highlights.

📬 Wer teilnehmen kann Eingesendet werden können sowohl frei gefilmte Videos als auch Aufnahmen per FuPa.tv, Staige.tv, Veo oder anderen Anbietern/Apps - einfach einreichen per E-Mail an: social@fupa.net

Berücksichtigt werden können alle Tore aus dem Amateurfußball, die im Kalenderjahr 2025

in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel

innerhalb eines der DFB-Landesverbände erzielt wurden.

– Foto: Hartplatzhelden