FuPa sucht das FALTER Amateur-Tor des Jahres 2025

Spektakuläre Seitfallzieher, wuchtige Distanzschüsse, artistische Flugkopfballtore oder sehenswerte Sololäufe: Woche für Woche entstehen im deutschen Amateurfußball Treffer, die mühelos mit Toren aus dem Profibereich mithalten können.
Aus diesem Grund sucht FuPa gemeinsam mit Partner Falter bereits zum sechsten Mal das Amateur-Tor des Jahres. Der Gewinner wird im Rahmen eines Community-Votings ermittelt und darf sich auf außergewöhnliche Preise freuen – inklusive eines ganz besonderen Highlights.
Eingesendet werden können sowohl frei gefilmte Videos als auch Aufnahmen per FuPa.tv, Staige.tv, Veo oder anderen Anbietern/Apps - einfach einreichen per E-Mail an: social@fupa.net
Berücksichtigt werden können alle Tore aus dem Amateurfußball, die
Das Teilnehmerfeld setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:
Community-Wildcards
Die besten Tor-Einsendungen aus der Community qualifizieren sich für das Voting.
Gesetzte Kandidaten
Die zehn Amateur-Torschützen des Monats aus dem Kalenderjahr 2025 sind fix dabei:
Neben Ruhm und Ehre erhalten die besten Schützen und deren Teams tolle Preise:
🏆 1. Platz: 100 Liter Freibier von der Privatbrauerei Falter
& als Extra: Einladung der Hartplatzhelden zum Torwandschießen
im ZDF-Sportstudio nach Mainz!
🥈 2. Platz: 1x intelligentes Kamerasystem von Staige.tv (Wert 2.000€)
🥉 3. Platz: 20x FuPa-Duschtuch
🎖4. Platz: 10x FuPa-Sitzkissen & 5x FuPa-Cap
🎖5. Platz: 15x FuPa-Tasse
🎖6. Platz: 1000 FuPa-Prämienpunkte
Zusatzaktion:
Unter allen Einsendern sowie allen Abstimmenden beim Voting werden zusätzlich exklusive VIP-Tickets für ein Bundesligaspiel verlost.
Informiert eure Teamkollegen, Freunde und Vereinskameraden – gerne auch per WhatsApp – und reicht eure besten Treffer ein.
_______________________________________________________
🏅Hall of Fame (seit 2022)
Zur Übersicht mit allen bisherigen Monats- und Jahressiegern!