Zauber-Außenrist die Nr. 1: Das ist der Amateur-Torschütze des Monats

Sechs Amateurkicker hatten die Chance auf den Titel "FALTER Amateur-Torschütze des Monats"! 🏆⚽️ Nun hat unsere Community einen Sieger gekürt! So verteilten sich die Stimmen auf die Kandidaten.
👑 November-Voting - Wer war dabei?
1. Danny Wagner, VfB Merseburg, Verbandsliga (Sachsen-Anhalt)
2. Dominik Heinold, TSV Obergünzburg, Kreisliga Allgäu Süd (Schwaben BY)
3. Kasim Osmic, SSV Hagen, Kreisliga A Hagen (Westfalen)
4. Daniel Barth, SV Germania Lietzen, Kreisklasse Nord Ost (Brandenburg)
5. Aytürk Geçim, SC Halle, Bezirksliga Staffel 2 (Westfalen)
6. Tomo Lovric, TSV Grünbühl, Kreisliga A1 Enz-Murr (Württemberg)
And the winner is...
👑 186 Stimmen für Tomo Lovric (TSV Grünbühl), vor 🥈 Daniel Barth (SV Germania Lietzen) und 🥉 Dominik Heinold (TSV Obergünzburg).
Herzlichen Glückwunsch an den Monats-Sieger - wir melden uns bei Dir! 🎁 Und danke an alle Teilnehmer!
⚽️ Alle Tore im Video:
🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?
Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im vergangenen Monat in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Anbietern wie Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.
⚽️ Kann ich noch Tore einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Monats Juni/Juli" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden, für die Ausgabe nächsten Monat jedoch schon! Zudem: wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.
Hall of Fame 🏅
Amateur-Torschützen des Jahres 🥇
Amateur-Torschützen des Monats 🥇