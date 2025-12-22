Zauber-Außenrist die Nr. 1: Das ist der Amateur-Torschütze des Monats

Sechs Amateurkicker hatten die Chance auf den Titel "FALTER Amateur-Torschütze des Monats"! 🏆⚽️ Nun hat unsere Community einen Sieger gekürt! So verteilten sich die Stimmen auf die Kandidaten.

Herzlichen Glückwunsch an den Monats-Sieger - wir melden uns bei Dir! 🎁 Und danke an alle Teilnehmer!

⚽️ Alle Tore im Video:

🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?

Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im vergangenen Monat in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Anbietern wie Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.







⚽️ Kann ich noch Tore einsenden?

Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Monats Juni/Juli" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden, für die Ausgabe nächsten Monat jedoch schon! Zudem: wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

