Hall of Fame: Alle bisherigen Amateur-Torschützen des Monats & Jahres

Spektakuläre Seitfallzieher, wuchtige Distanzschüsse, artistische Flugkopfballtore oder sehenswerte Sololäufe: Woche für Woche entstehen im deutschen Amateurfußball Treffer, die mühelos mit Toren aus dem Profibereich mithalten können.
Aus diesem Grund sucht FuPa gemeinsam mit Partner Falter bereits seit 2022 das Amateur-Tor des Monats und des Jahres. Die Gewinner werden im Rahmen eines Community-Votings ermittelt und dürfen sich auf außergewöhnliche Preise freuen – inklusive ganz besonderer Highlights.
Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im vergangenen Monat in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Anbietern wie Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Wir bereiten zudem alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.