Hall of Fame: Alle bisherigen Amateur-Torschützen des Monats & Jahres FALTER Amateur-Tor 👑: Schickt eure Vorschläge an social@fupa.net +++ Spannende Votings und tolle Preise

Spektakuläre Seitfallzieher, wuchtige Distanzschüsse, artistische Flugkopfballtore oder sehenswerte Sololäufe: Woche für Woche entstehen im deutschen Amateurfußball Treffer, die mühelos mit Toren aus dem Profibereich mithalten können.

Aus diesem Grund sucht FuPa gemeinsam mit Partner Falter bereits seit 2022 das Amateur-Tor des Monats und des Jahres. Die Gewinner werden im Rahmen eines Community-Votings ermittelt und dürfen sich auf außergewöhnliche Preise freuen – inklusive ganz besonderer Highlights.