Friedrichsfeld III will die Saison angemessen beenden FuPa-Wintercheck: Beim SV 08/29 Friedrichsfeld III ist noch Luft nach oben.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Marcel Hirsch: Bislang lief es überhaupt nicht so, wie wir uns das vor der Saison vorgestellt hatten. Die Leistungen sind stark ausbaufähig.

Gibt es Veränderungen im Team?

Hirsch: Timur Adaköy verlässt uns im Winter.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Hirsch: Pascal Goch hat sich wirklich weiterentwickelt. Das freut mich sehr.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Hirsch: Positiv war unser Sieg im Heimspiel gegen Ringenberg. Wir haben lange dominiert, in der Phase aber zu wenige Tore erzielt. Am Ende konnten wir trotzdem mit 6:3 als Sieger das Feld verlassen. Nicht gut war unser Auftritt auswärts in Lankern, das war blutleer.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Hirsch: Wir wollen die Saison bestmöglich beenden und keine schweren Verletzungen in unseren Reihen haben. Außerdem wünsche ich mir einen angemessenen Respekt gegenüber den Schiedsrichter.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Hirsch: Es ist nicht aus dieser Saison, jedoch war sie brilliant: Wir hatten ein wichtiges Derby im benachbarten Ort - seit Jahren waren wir die stärkere Mannschaft und konnten positive Ergebnisse einfahren. Doch an diesem Tag taten wir uns schwer. Mitte der zweiten Halbzeit kassierten wir den Rückstand, doch unser Rechtsverteidiger Timur Adaköy (Fußballgott) marschierte in der Schlussphase unwiderstehlich die Seite hoch, setzte eine genaue Hereingabe, die in der Mitte nur noch verwertet werden musste. Das 2:2 war erzielt und diese Vorlage schaffte es überall in Deutschland erzählt zu werden. Ob auf Junggesellen-Abschiede in Düsseldorf oder Hamburg, ob in der Kabine oder auf Portalen - diese Story entfachte einen Hype um Timur Adaköy - der an diesem Tag auch die Kicker Note 1 bekam.