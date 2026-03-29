ETSV Hamburg mit Gala-Antwort! Zweistellig gegen TuRa Harksheide

Der ETSV Hamburg hat in der Oberliga Hamburg ein deutliches Zeichen gesetzt - und das in einer Phase, die sportlich wie strukturell alles andere als ruhig ist. Beim 11:0 (5:0) gegen TuRa Harksheide zeigte der Tabellenzweite eine eindrucksvolle Reaktion auf die Diskussionen rund um den nicht erreichbaren Hauptsponsor und die damit verbundene Unsicherheit bezüglich der Regionalliga-Lizenz.
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Bereits früh war die Partie entschieden. Nach dem Eigentor von Niklas Eike Grünitz (2.) und dem Treffer von Dominik Akyol (11.) nahm das Spiel schnell eine eindeutige Richtung. Erolind Krasniqi erhöhte mit einem Doppelpack (23., 40.), ehe Luis Jahraus noch vor der Pause auf 5:0 stellte (43.). Auch im zweiten Durchgang ließ der ETSV nicht nach. Eugenio Junior Lopes (65.), Vedat Düzgüner (73., 87.) sowie Marius Wilms (80.) und Muhamed Ajruli (84., 88.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.
Der klare Sieg wirkt wie eine sportliche Antwort auf die aktuelle Gemengelage. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Hauptsponsor des ETSV nicht erreichbar ist und sich der Klub zur Zukunftsplanung nur eingeschränkt äußern kann. Gleichzeitig haben die Kontrahenten um die Meisterschaft und die Regionalliga Nord, Tabellenführer Eimsbütteler TV und die TuS Dassendorf, bekanntgegeben, dass sie die Lizenzunterlagen beim Norddeutschen Fußball-Verband einreichen.
Auf dem Platz ließ sich davon nichts erkennen. Mit nun 58 Punkten bleibt der ETSV erster Verfolger des Eimsbütteler TV, der bei 62 Zählern steht - allerdings bei mehr absolvierten Spielen.
Der Kantersieg ist damit nicht nur ein Statement nach außen, sondern auch ein wichtiges Signal im Titelrennen. Der ETSV bleibt dran, hält den Druck aufrecht und zeigt, dass er sportlich weiterhin zu den dominierenden Teams der Liga gehört - unabhängig von den offenen Fragen im Hintergrund. Die Mannschaft von Jan-Philipp Rose zeigt außerdem, wie intakt und weiterhin fokussiert sie ist. Daher kann das Spitzenspiel am Donnerstag bei der TuS Dassendorf nur kommen (18 Uhr).
TuRa Harksheide steckt mehr denn je im Abstiegskampf - und in einer Krise: Es war die fünfte Pleite in Folge.
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