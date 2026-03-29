ETSV Hamburg mit Gala-Antwort! Zweistellig gegen TuRa Harksheide In der Oberliga Hamburg trotzt der ETSV Hamburg die Sponsoren-Unruhe und ungewisse Zukunft mit einer Gala gegen TuRa Harksheide weg. Der Titelkandidat gewinnt zweistellig und sendet damit ein deutliches Zeichen. von red · Heute, 16:25 Uhr · 0 Leser

Gala-Leistung des ETSV Hamburg. – Foto: IMAGO / Lobeca

Der ETSV Hamburg hat in der Oberliga Hamburg ein deutliches Zeichen gesetzt - und das in einer Phase, die sportlich wie strukturell alles andere als ruhig ist. Beim 11:0 (5:0) gegen TuRa Harksheide zeigte der Tabellenzweite eine eindrucksvolle Reaktion auf die Diskussionen rund um den nicht erreichbaren Hauptsponsor und die damit verbundene Unsicherheit bezüglich der Regionalliga-Lizenz. >>> Drei Trainerwechsel in der Oberliga Hamburg >>> So läuft der 29. Spieltag!

Frühe Klarheit - ETSV gnadenlos effizient Bereits früh war die Partie entschieden. Nach dem Eigentor von Niklas Eike Grünitz (2.) und dem Treffer von Dominik Akyol (11.) nahm das Spiel schnell eine eindeutige Richtung. Erolind Krasniqi erhöhte mit einem Doppelpack (23., 40.), ehe Luis Jahraus noch vor der Pause auf 5:0 stellte (43.). Auch im zweiten Durchgang ließ der ETSV nicht nach. Eugenio Junior Lopes (65.), Vedat Düzgüner (73., 87.) sowie Marius Wilms (80.) und Muhamed Ajruli (84., 88.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Sportliche Antwort auf schwierige Rahmenbedingungen Der klare Sieg wirkt wie eine sportliche Antwort auf die aktuelle Gemengelage. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Hauptsponsor des ETSV nicht erreichbar ist und sich der Klub zur Zukunftsplanung nur eingeschränkt äußern kann. Gleichzeitig haben die Kontrahenten um die Meisterschaft und die Regionalliga Nord, Tabellenführer Eimsbütteler TV und die TuS Dassendorf, bekanntgegeben, dass sie die Lizenzunterlagen beim Norddeutschen Fußball-Verband einreichen.

>>> Eimsbütteler TV stellt Regionalliga-Antrag >>> Auch TuS Dassendorf stellt Regionalliga-Antrag Signal im Titelrennen - Topspiel gegen Dassendorf Auf dem Platz ließ sich davon nichts erkennen. Mit nun 58 Punkten bleibt der ETSV erster Verfolger des Eimsbütteler TV, der bei 62 Zählern steht - allerdings bei mehr absolvierten Spielen.

Do., 02.04.2026, 18:00 Uhr TuS Dassendorf Dassendorf ETSV Hamburg ETSV Hamburg 18:00 PUSH