Oberliga live: Ein Ausfall am Sonntag - so laufen die Spiele

Nächstes Spiel für Vicky in dieser Woche. – Foto: Nina Ruck

Spieltag 29 in der Oberliga Hamburg: TuS Dassendorf verliert bei SC Victoria, Eimsbütteler TV besteht die Feuertaufe beim TSV Buchholz. Zudem gibt es zwei Regionalliga-Anträge und drei Trainerwechsel! So läuft der Sonntag:

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Victoria gewinnt irres Spiel gegen Dassendorf

Der Tabellenführer Eimsbütteler TV gewinnt beim formstarken TSV Buchholz 08 mit 5:3 und setzt ein starkes Zeichen im Titelrennen der Oberliga Hamburg. Buchholz erwischte den besseren Start: Patrick Böhmker traf früh zum 1:0 (6.). Doch der ETV antwortete konsequent: Bilal Damala (21.) und Juri Carl Jonny Marxen (28.) drehten die Partie. Direkt nach der Pause glich David Rene Mrozek Glischinski aus (46.), doch die Gäste fanden sofort die passende Antwort. Max-Adrian Donel Mbodje (48.) brachte den ETV erneut in Führung, ehe Jasper Hölscher (67.) und erneut Mbodje (69.) auf 5:2 stellten. Buchholz verkürzte durch Leandro Mendes Tavares (77.), mehr ließ der Spitzenreiter aber nicht zu. Ein wichtiger Sieg für den ETV, der sich auch von einem formstarken Gegner nicht stoppen lässt. ________________ Absage: USC Paloma - FC Süderelbe

Wegen einer Krankheitswelle hat der USC Paloma die Absage gegen den FC Süderelbe erwirkt. Die Partie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

________________ Liveticker: FC Türkiye Wilhelmsburg - HT 16

Heute, 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg FC Türkiye HT 16 HT 16 0 1 PUSH

________________ Liveticker: ETSV Hamburg - TuRa Harksheide

Heute, 14:00 Uhr ETSV Hamburg ETSV Hamburg TuRa Harksheide Harksheide 14:00 PUSH

________________ Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - Teutonia 05 Ottensen

________________ Liveticker: SC Vorwärts/Wacker Billstedt - HEBC Hamburg

________________ Liveticker: TSV Sasel - Nikola Tesla

Heute, 15:00 Uhr TSV Sasel TSV Sasel FK Nikola Tesla Nikola Tesla 15:00 live PUSH

________________ Liveticker: Niendorfer TSV - SV Curslack-Neuengamme

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Fr., 10.04.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - TSV Buchholz 08

Fr., 10.04.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - USC Paloma

Fr., 10.04.26 19:45 Uhr HT 16 - Niendorfer TSV

Fr., 10.04.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Türkiye Wilhelmsburg

Sa., 11.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Sa., 11.04.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuRa Harksheide

Sa., 11.04.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - SC Victoria

So., 12.04.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - TSV Sasel

So., 12.04.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - ETSV Hamburg

Vor und an Ostern finden diverse Nachholspiele von verschiedenen Spieltagen statt - die Übersicht gibt es hier:

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