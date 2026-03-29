Oberliga live: Ein Ausfall am Sonntag - so laufen die Spiele

Spieltag 29 in der Oberliga Hamburg: TuS Dassendorf verliert bei SC Victoria, Eimsbütteler TV besteht die Feuertaufe beim TSV Buchholz. Zudem gibt es zwei Regionalliga-Anträge und drei Trainerwechsel! So läuft der Sonntag:
>>> Drei Trainerwechsel in der Oberliga Hamburg
Der Tabellenführer Eimsbütteler TV gewinnt beim formstarken TSV Buchholz 08 mit 5:3 und setzt ein starkes Zeichen im Titelrennen der Oberliga Hamburg. Buchholz erwischte den besseren Start: Patrick Böhmker traf früh zum 1:0 (6.). Doch der ETV antwortete konsequent: Bilal Damala (21.) und Juri Carl Jonny Marxen (28.) drehten die Partie. Direkt nach der Pause glich David Rene Mrozek Glischinski aus (46.), doch die Gäste fanden sofort die passende Antwort. Max-Adrian Donel Mbodje (48.) brachte den ETV erneut in Führung, ehe Jasper Hölscher (67.) und erneut Mbodje (69.) auf 5:2 stellten. Buchholz verkürzte durch Leandro Mendes Tavares (77.), mehr ließ der Spitzenreiter aber nicht zu. Ein wichtiger Sieg für den ETV, der sich auch von einem formstarken Gegner nicht stoppen lässt.
30. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - TSV Buchholz 08
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - USC Paloma
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr HT 16 - Niendorfer TSV
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Türkiye Wilhelmsburg
Sa., 11.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 11.04.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuRa Harksheide
Sa., 11.04.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - SC Victoria
So., 12.04.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - TSV Sasel
So., 12.04.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - ETSV Hamburg
Vor und an Ostern finden diverse Nachholspiele von verschiedenen Spieltagen statt - die Übersicht gibt es hier:
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