 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Oberliga live: Ein Ausfall am Sonntag - so laufen die Spiele

Oberliga Hamburg: Ein Spielausfall am 29. Spieltag! TuS Dassendorf verliert beim SC Victoria, Eimsbütteler TV besteht die Feuertaufe beim TSV Buchholz. Zudem gibt es zwei Regionalliga-Anträge und drei Trainerwechsel! So läuft der Sonntag:

von red · Heute, 11:20 Uhr · 0 Leser
Nächstes Spiel für Vicky in dieser Woche.
Nächstes Spiel für Vicky in dieser Woche. – Foto: Nina Ruck

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Oberliga Hamburg
Teutonia 05
ETV
SC Victoria
Niend. TSV

Spieltag 29 in der Oberliga Hamburg: TuS Dassendorf verliert bei SC Victoria, Eimsbütteler TV besteht die Feuertaufe beim TSV Buchholz. Zudem gibt es zwei Regionalliga-Anträge und drei Trainerwechsel! So läuft der Sonntag:

>>> Drei Trainerwechsel in der Oberliga Hamburg

>>> Eimsbütteler TV stellt Regionalliga-Antrag

>>> Auch TuS Dassendorf stellt Regionalliga-Antrag

>>> ETSV Hamburg bestätigt - Sponsor nicht erreichbar

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Hamburg

>>> Das sind die Torjäger der Oberliga Hamburg

>>> Zu den aktuellen News der Oberliga Hamburg

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Victoria gewinnt irres Spiel gegen Dassendorf

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
5
3
Abpfiff
Der SC Victoria Hamburg hat mit einer irren Aufholjagd die TuS Dassendorf geschlagen - mehr dazu an dieser Stelle!

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ETV besteht Feuertaufe

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
3
5
Abpfiff

Der Tabellenführer Eimsbütteler TV gewinnt beim formstarken TSV Buchholz 08 mit 5:3 und setzt ein starkes Zeichen im Titelrennen der Oberliga Hamburg. Buchholz erwischte den besseren Start: Patrick Böhmker traf früh zum 1:0 (6.). Doch der ETV antwortete konsequent: Bilal Damala (21.) und Juri Carl Jonny Marxen (28.) drehten die Partie. Direkt nach der Pause glich David Rene Mrozek Glischinski aus (46.), doch die Gäste fanden sofort die passende Antwort. Max-Adrian Donel Mbodje (48.) brachte den ETV erneut in Führung, ehe Jasper Hölscher (67.) und erneut Mbodje (69.) auf 5:2 stellten. Buchholz verkürzte durch Leandro Mendes Tavares (77.), mehr ließ der Spitzenreiter aber nicht zu. Ein wichtiger Sieg für den ETV, der sich auch von einem formstarken Gegner nicht stoppen lässt.

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Absage: USC Paloma - FC Süderelbe

Heute, 10:45 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
Abgesagt
Wegen einer Krankheitswelle hat der USC Paloma die Absage gegen den FC Süderelbe erwirkt. Die Partie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

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Liveticker: FC Türkiye Wilhelmsburg - HT 16

Heute, 13:00 Uhr
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
HT 16
HT 16HT 16
0
1

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Liveticker: ETSV Hamburg - TuRa Harksheide

Heute, 14:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
14:00

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Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - Teutonia 05 Ottensen

Heute, 14:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
14:00

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Liveticker: SC Vorwärts/Wacker Billstedt - HEBC Hamburg

Heute, 15:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
15:00

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Liveticker: TSV Sasel - Nikola Tesla

Heute, 15:00 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
15:00live

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Liveticker: Niendorfer TSV - SV Curslack-Neuengamme

Heute, 14:00 Uhr
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
14:00live

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - TSV Buchholz 08
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - USC Paloma
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr HT 16 - Niendorfer TSV
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Türkiye Wilhelmsburg
Sa., 11.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 11.04.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuRa Harksheide
Sa., 11.04.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - SC Victoria
So., 12.04.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - TSV Sasel
So., 12.04.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - ETSV Hamburg

Vor und an Ostern finden diverse Nachholspiele von verschiedenen Spieltagen statt - die Übersicht gibt es hier:

>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

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