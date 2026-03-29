Gleich drei Trainerwechsel innerhalb von wenigen Tagen in der Oberliga In der Oberliga Hamburg hat es innerhalb weniger Tage drei Trainerwechsel gegeben: Es gibt einen Interimstrainer, einen Rücktritt und ein neuen Coach ab Sommer. von red · Heute, 00:31 Uhr · 0 Leser

Kein Trainer mehr - das ist Adil Tolga Odabas. – Foto: IMAGO IMAGES

Nicht nur an der Tabellenspitze der Oberliga Hamburg gibt es aktuell viele Themen: Im Tabellenkeller gibt es gleich drei Trainerwechsel, die aber nicht alle mit sofortiger Wirkung erfolgen: Es gibt eine neuen Interimstrainer, einen Rücktritt und einen neuen Coach ab Sommer.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Die Schlagzahl der News, die die Oberliga Hamburg dieser Tage präsentiert, steht den zahlreichen Nachholspielen in Nichts nach. Während an der Spitze der Eimsbütteler TV und die TuS Dassendorf ihre Anträge für die Regionalliga verkündet haben, kämpft der ETSV Hamburg wegen Sponsoren-Problem um seinen Status Quo. >>> Eimsbütteler TV stellt Regionalliga-Antrag >>> Auch TuS Dassendorf stellt Regionalliga-Antrag >>> ETSV Hamburg bestätigt - Sponsor nicht erreichbar Aber auch der Tabellenkeller bietet Spannung, wenngleich der FC Türkiye Wilhelmsburg, die SV Halstenbek-Rellingen und der SV Curslack-Neuengamme bereits abgeschlagen am Tabellenende stehen. Drei Absteiger wird es mindestens geben, bis zu zwei weitere scheinen realistisch. Entsprechend loten alle Klubs in Abstiegsnot ihre Optionen und Möglichkeiten aus - und das nicht zuletzt auf der Trainerbank.

Nikola Tesla: Kiene ab sofort Trainer Über den Trainerwechsel bei Nikola Tesla hat FuPa schon berichtet: Niklas Kiene darf sich beweisen, wohl gemerkt zunächst als Interimstrainer. Ex-Coach Nils Hachmann sprach nach der Trennung sogar von einer "Erlösung", wie hier nachzulesen ist. Der Aufsteiger hat aktuell einen Punkt Vorsprung aufn den Keller und braucht daher am Sonntag Punkte gegen den TSV Sasel. FC Türkiye Wilhelmsburg: Adil Tolga Odabas tritt zurück Während es bei Tesla im Endeffekt eine einvernehmliche Trennung gab, geht es beim FC Türkiye Wilhelmsburg nur zu 50 Prozent weiter: Adil Tolga Odabas tritt mit sofortiger Wirkung zurück, wie der Verein bekanntgegeben hat. Gründe werden nicht angeführt, dabei war eigentlich geplant, dass der 36-Jährige in der Landesliga gemeinsam mit Reinhold Schmer die Truppe weiterführt. Daraus wird nichts - Schmer rückt nun in das erste Glied.