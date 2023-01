ESC Preußen blickt auf gelungene Bezirksliga-Rückkehr FuPa-Wintercheck: Beim ESC Preußen hat in der ersten Saisonhälfte viel gestimmt, doch es gibt auch Verbesserungspotenzial.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal berichtet René Beckmann, wie es bei ESC Preußen Essen in der ersten Saisonhälfte nach der Rückkehr in die Bezirksliga gelaufen ist.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

René Beckmann: Als Aufsteiger können wir mit der Hinrunde und 21 Punkten in der Bezirksliga zufrieden sein. Natürlich hätten wir hier und da noch mehr punkten müssen und mussten auch derbe Niederlagen hinnehmen, aber unter dem Strich stehen wird ordentlich da.

Gibt es Veränderungen im Team?

Beckmann: Verlassen wird uns Luca Heinze, neu dazu kommen Fatih Güldogan (SG Altenessen), Donik Gashi, Premtim Gashi (beide ESG 99/06) und Kevin Wrede (SV Wanne 11).

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Beckmann: Da jetzt einen speziellen Spieler zu nennen, wäre nicht gerecht den anderen gegenüber. Ich finde, dass sich alle ein bisschen weiter entwickelt haben, weil wir auch wieder lernen mussten mit Niederlagen umzugehen.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Beckmann: Ganz klar das erste Bezirksligaspiel nach langer Abstinenz gegen den eigentlichen Mit-Aufstiegsfavoriten Rhenania Bottrop, was wir dann auch noch mit 3:2 gewinnen konnten. Negativ war unter anderem das Spiel in Burgaltendorf, wo man mal gesehen hat, was uns einfach noch fehlt und wir mit 2:10 nach Hause geschickt wurden.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Beckmann: Die Pandemie scheint so weit im Rahmen zu sein, dass es keine großartigen Ausfälle mehr gibt. Daher kann man sich einfach nur wünschen, dass alle verletzungsfrei bleiben, Spaß bei ihrem Hobby haben und es wenig negative Berichte über den Amateurfußball gibt.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Beckmann: Wir sind 120 Jahre alt geworden und hatten eine tolle Feier. Ich möchte das hier nutzen, um mich bei allen zu bedanken, die das auf die Beine gestellt haben. Das war ganz groß.