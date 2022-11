Entscheidung gefallen: Martin Demichelis verlässt FC Bayern II und wird Trainer bei River Plate Seitz wird Nachfolger

Rund anderthalb Jahre stand Demichelis für Bayern II an der Seitenlinie

So war es auch nicht verwunderlich, dass „Micho“ nach dem Karriereende auch in anderer Funktion beim FC Bayern in Erscheinung trat. Im April 2021 wurde er als Cheftrainer der zweiten Mannschaft installiert, nachdem er zuvor bereits Jugendteams der Münchner gecoacht hatte. In dieser Saison konnte er mit den „kleinen Bayern“ ihre Erwartungen allerdings noch nicht so richtig erfüllen. Mit 29 Punkten nach 20 Spielen steht die Mannschaft kurz vor der Winterpause nur auf Rang sechs. Der 41-Jährige stand in seinen gut anderthalb Jahren Amtszeit 57 Mal an der Seitenlinie. Nun wechselt er zurück in die Heimat.

Der FC Bayern München wurde über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt und hat schon reagiert, was die Neubesetzung des Postens angeht. Der sportliche Leiter Holger Seitz kennt die Bayerns Zweite sehr gut und wird die Nachfolge antreten. Es wird seine bereits dritte Amtszeit bei der FCB-Reserve sein. (Kilian Drexl)