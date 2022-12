Diesen Verein möchte Lottomillionär Chico dauerhaft unterstützen Der kürzlich dank seines Lottoglücks zum Multimillionär gewordene Dortmunder Nordstädter "Chico" hat der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" verraten, bei welchem Verein er sich dauerhaft finanziell einbringen möchte.

Beim Oberliga-Spitzenreiter TuS Bövinghausen warf Kürsat Yildirim, wie "Chico" mit bürgerlichen Namen heißt, am 2. Dezember auch eine nicht bekannte Summe in die Mannschaftskasse, nachdem diese erfolgreich mit einem 2:1-Heimsieg in die Winterpause gegangen war. Dies bestätigte Chico unter der Woche gegenüber den Ruhr Nachrichten, die damals bereits in den Raum gestellt hatten, dass in der Kabine Siegprämien von Chico und einem weiteren Menschen bar an die Spieler ausgezahlt wurden. Ex-Coach Sebastian Tyrala sagte dazu: "Chico war in der Kabine, ich möchte aber nicht ins Detail gehen. Was da passiert ist, war äußerst skurril."

Dazu hatte Bövinghausen-Boss Ajhan Dzaferoski kürzlich einen Brief an die Ruhr Nachrichten verfasst, da er sich persönlich dort mit niemandem mehr aufgrund der Veröffentlichung seines "Steuer-Zoffs mit dem Finanzamt" auseinander setzen wird. Diesen Brief wollte Dzaferoski auch am Dienstag FuPa Westfalen zusenden, bisher liegt hier jedoch kein Eingang vor. Laut der Ruhr Nachrichten hieß es in dem Schreiben, dass es sich um eine falsche Tatsachenbehauptung gehandelt hat: "Mit dieser Beschreibung unterstellen Sie, dass Personen in der Kabine, insbesondere Herr Kürsat Yildirim („Chico“) Geldprämien für einen Sieg an die Spieler ausgezahlt haben. Damit unterstellen Sie, dass unsere Spieler Zahlungen annehmen würden, die auf die Hand d.h. ohne Abrechnung erfolgen würden. Das ist unzutreffend. Weder hat Herr Yildirim einzelnen Spielern eine Siegprämie gezahlt, noch werden in unserem Verein Zahlungen an die Spieler in der Kabine auf die Hand gezahlt."

Chico klärte auf, wie oben erwähnt, dass definitiv von ihm eine Zahlung in die Mannschaftskasse erfolgt ist. Dies tat er übrigens im Rahmen einer Spendenaktion im Street Work-Café an der Dortmunder Leopoldstraße kund, als er Taschen mit Kleidung und weiteren Dingen an Obdachlose verteilte.