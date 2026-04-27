Diese beiden Teams schaffen den Einzug in den Final!

Wer schafft es 2026 ins Endspiel? – Foto: Reto Schlatter

Am Dienstag stehen die Halbfinals des FVRZ-Cups auf dem Programm. Wir haben die Duelle Uitikon - Wiesendangen und Regensdorf - Stäfa genauer unter die Lupe genommen - und verraten deren Ausgang. Unsere Prognose.

Im zweiten Halbfinal treffen gleichzeitig zwei Teams auf absoluter Augenhöhe aufeinander: Regensdorf und Stäfa zählen in ihren Zweitliga-Gruppen jeweils zum Spitzenfeld.

Es wäre eine Premiere – und eine Sensation: ein Verein aus der 4. Liga im Final des FVRZ-Cups. Von diesem Kunststück ist der kleine FC Uitikon (mit zehn Nachwuchsteams bis zu den C-Junioren und einer Aktivmannschaft) nur noch 90 Minuten – und allenfalls ein Penaltyschiessen – entfernt. Als letzte Hürde wartet der FC Wiesendangen, der unterlegene Finalist von 2022.

Drei der vier Teams haben den Cup (die ganze History seit 2001 auf einen Blick) noch nie gewonnen. Der FC Regensdorf hingegen stemmte den Pokal bereits zweimal in die Höhe – 2009 und 2024.

Nach zwei Austragungen in Volketswil kehren die Cup-Endspiele wieder auf den Klotener Stighag zurück. Neu findet der Männer-Final am Pfingstsamstag, 23. Mai (17 Uhr), statt.

Doch nun zur entscheidenden Frage: Wer schafft den Einzug? Rein atmosphärisch dürfte man sich Ende Mai ein Duell zwischen Wiesendangen und Stäfa wünschen. Mit diesen Vereinen wäre – ähnlich wie im Vorjahr beim Duell zwischen Gastgeber Volketswil und Unterstrass – ein grosses Zuschaueraufkommen zu erwarten. Wir haben die beiden Halbfinals jedoch nach sportlichen Kriterien unter die Lupe genommen.