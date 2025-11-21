Jonas Elmer im Mittelpunkt: "Die Zeit bei Chelsea war wie ein Traum"

In der elften Folge unseres Podcasts "IM MITTELPUNKT" ist Jonas Elmer zu Gast. Seit 2023 ist der ehemalige Super-League-Profi Trainer in der 2. Liga bei seinem Stammklub FC Stäfa.
Er wechselte als 17-Jähriger von den Grasshoppers zum Chelsea FC, spielte beim FC Aarau und dem FC Sion in der Super League und liess seine Spielerkarriere beim FC Rapperswil-Jona ausklingen. Im FuPa-Podcast erzählt der heute 37-jährige Immobilienbewirtschafter, was er als Fussballprofi falsch gemacht hat und was richtig, welche Ziele er als Trainer noch erreichen möchte und weshalb er lieber mit Adiletten als mit Flipflops herumläuft.
