Jonas Elmer im Mittelpunkt: "Die Zeit bei Chelsea war wie ein Traum"

In der elften Folge unseres Podcasts "IM MITTELPUNKT" ist Jonas Elmer zu Gast. Seit 2023 ist der ehemalige Super-League-Profi Trainer in der 2. Liga bei seinem Stammklub FC Stäfa.

Er wechselte als 17-Jähriger von den Grasshoppers zum Chelsea FC, spielte beim FC Aarau und dem FC Sion in der Super League und liess seine Spielerkarriere beim FC Rapperswil-Jona ausklingen. Im FuPa-Podcast erzählt der heute 37-jährige Immobilienbewirtschafter, was er als Fussballprofi falsch gemacht hat und was richtig, welche Ziele er als Trainer noch erreichen möchte und weshalb er lieber mit Adiletten als mit Flipflops herumläuft.

Jetzt sehen und hören auf der Plattform eurer Wahl: