Underdog Uitikon sorgt weiter für Furore 4.-Ligist steht im Halbfinale des FVRZ-Cups von Marco Huber · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser

Auf dem Weg zur Cup-Sensation: Der FC Uitikon hat schon vier höherklassige Gegner ausgeschaltet und steht jetzt im Halbfinal des FVRZ-Cups. – Foto: zvg

Es ist eine Geschichte von purer Regionalfussball-Romantik, die der FC Uitikon zurzeit schreibt. Im Regionalcup des FVRZ übersteht der Viertligist aus dem Limmattal Runde und Runde und steht mittlerweile im Halbfinale.

Zuletzt setzte sich der Aussenseiter im Viertelfinal gegen Buttikon in beeindruckender Manier mit 6:1 durch. Zuvor schalteten die Uitiker bereits Affoltern am Albis, Beringen und Maur aus – allesamt höherklassige Gegner. Es scheint, als hätten die Limmattler im Cup einen richtigen Lauf. Ob die Cup-Reise sogar bis in den Final reicht, wird sich zeigen. Zuerst wartet im Halbfinal 2.-Ligist Wiesendangen. Aber auch so ist diese Leistung schon sensationell und klar einer der grössten Erfolge der Vereinsgeschichte. «Es ist lässig, dass es im Cup so gut läuft. Es wird aber immer schwieriger, auch wenn wir bis jetzt keinen Sieg gestohlen haben», sagt Martin Cincera, Präsident des FC Uitikon.

Beschwerliche Anfänge Der Club aus dem unteren Reppischtal an der Westflanke des Uetlibergs ist im Grunde überschaubar. Vor 50 Jahren gegründet, zählt der Verein heute eine Aktiv-Mannschaft, zehn Junioren-Teams. Ein Blick in die Vereinshistorie zeigt: Der FC Uitikon hatte zu Beginn so seine Mühe. In der Anfangszeit verfügte der damalige FC Uitikon-Waldegg nicht einmal über einen Fussballplatz. Stattdessen mussten die Spieler auf den Platz der Erziehungsanstalt Uitikon-Waldegg ausweichen, die diesen dem Verein für eine befristete Zeit zur Verfügung stellte. Später erhielt Uitikon auf dem Sürenloh dann seinen eigenen Fussballplatz.