Die Helden des MSV Duisburg: Zebras wieder in der 3. Liga

Was für ein Dienstag für den MSV Duisburg! Durch den Rückzug desKFC Uerdingen steigen die Meidericher vorzeitig aus der Regionalliga West in die 3. Liga auf und können am kommenden Freitag noch beim wahrscheinlichen Rekordspiel für Gäste-Fans im Borussia-Park die Meisterschaft klarmachen. FuPa zeigt euch den Aufstiegskader, der es unmittelbar nach dem erstmaligen Abstieg in die Regionalliga direkt zurück in Liga 3 geschafft hat.