MSV Duisburg darf Aufstieg feiern - es gibt aber einen Haken!

Der Insolvenzverwalter des KFC Uerdingen hat am Dienstag die Bombe platzen lassen: Der ehemalige Bundesligist muss aus der Regionalliga West zurückziehen! Das hat enorme Auswirkungen auf die Liga, schließlich werden alle Punkte von und gegen Uerdingen abgezogen. Der MSV Duisburg ist durch diese Fügung plötzlich schon in die 3. Liga aufgestiegen, doch wegen der besonderen Umstände einer unwürdigen Regionalliga-Saison gibt es noch einen Haken am eigentlich schon sicheren Sprung in die Drittklassigkeit.

Unwürdig ist natürlich keinesfalls die Leistung des MSV Duisburg. Dietmar Hirsch hat im vergangenen Sommer eine neue Mannschaft erst zu einem Spitzenteam, dann zu einem Dominator geformt. Daran haben auch die Anhänger der Meidericher einen enormen Anteil, schließlich verfügt kein Klub über ein derartiges Zuschauervolumen wie der MSV (durchschnittliche Zuschauerzahl: 16.500 in Duisburg; fast 200.000 Zuschauer in Summe mehr als RW Oberhausen auf Platz zwei).

Fr., 25.04.2025, 18:30 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II MSV Duisburg MSV Duisburg 18:30 live PUSH

Der MSV wäre auch ohne den KFC aufgestiegen, schließlich hätten die Zebras schon am Freitag mit einem Remis im Borussia-Park gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach aus eigener Kraft vorzeitig den Aufstieg klarmachen können. Nach Abzug der Uerdingen-Punkte beträgt der Vorsprung auf den FC Gütersloh elf Punkte, auf RWO und Gladbach II jeweils 14 Zähler und auf die Sportfreunde Lotte und Fortuna Köln jeweils 15 Punkte. Bei nur noch vier Spieltagen (zwölf möglichen Punkten) ist die Rechnung einfach, denn Gütersloh hat keine Drittliga-Lizenz beantragt: Niemand kann den MSV Duisburg noch einholen!

Invasion in Mönchengladbach

Mit über 11.000 Zuschauern (Tendenz steigend) soll im Gladbacher Bundesliga-Stadion dann auch noch die Meisterschaft gesichert werden, wofür tatsächlich noch ein Sieg benötigt wird. Doch in dieser Regionalliga-Saison läuft wenig nach Plan. Es passt perfekt in das Bild, dass Duisburg von der Couch aus aufgestiegen ist, weil vor Uerdingen auch schon Türkspor Dortmund zurückgezogen hat. In einer Profi-Liga sind zwei Rückzüge in einer Saison nahezu undenkbar, aber in der laufenden Regionalliga-Spielzeit sind sogar drei Rückzüge möglich - und deshalb gibt es am Aufstieg der Duisburger noch besagten Haken.

Die Rede ist natürlich vom 1. FC Düren, der in einem Insolvenzeröffnungsverfahren steckt, mit einer aufgebesserten U23 spielen muss und durch die KFC-Abmeldung mit nur noch 20 Punkten auf einen direkten Abstiegsplatz gefallen ist. Der gesamte Dürener Profi-Kader inklusive Trainerteam kündigte am 31. März fristlos, seitdem hält sich der FCD mit seiner Landesliga-Mannschaft samt Casting-Verstärkungen über Wasser. Wenige Stunden vor dem KFC-Hammer veröffentlichten die Dürener eine Crowdfunding-Kampagne, um die Zukunft des Vereins abzusichern.

Die Rechnung ohne Düren - Lotte hat noch Chancen

Sollte Düren tatsächlich auch noch zurückziehen, würde der MSV Duisburg ebenso sechs Punkte verlieren wie Gladbach II, Oberhausen, Lotte, Fortuna Köln und Gütersloh bekämen drei Punkte abgezogen. Daraus ergäbe sich folgendes Tabellenbild:

Duisburg hätte nur noch 54 Punkte (nur noch drei Spiele)

Gütersloh: 46 Punkte

Oberhausen: 43 Punkte (nur noch drei Spiele)

Sportfreunde Lotte: 42 Punkte

Fortuna Köln: 42 Punkte (nur noch drei Spiele)

Gladbach II: 40 Punkte (nur noch drei Spiele)

Bedeutet konkret: Gütersloh kann auch dann ohne Lizenz nicht aufsteigen, RWO, Fortuna Köln und Gladbach II könnten mangels Spiele auch nicht mit Duisburg gleichziehen. Dafür aber die Sportfreunde Lotte! Der Aufsteiger aus Westfalen müsste all seine verbliebenen vier Spiele gewinnen, Duisburg müsste alles verlieren und sein um 16 Treffer besseres Torverhältnis einbüßen.

Die Wahrscheinlichkeit dieses Falles geht natürlich gegen null. Unter normalen Umständen wäre der MSV Duisburg zu 100 Prozent schon aufgestiegen, so aber sind es nur 99,9 Prozent, weil man in der Regionalliga West in dieser Saison (leider) nichts ausschließen kann. Deshalb gibt es für die MSV-Fans keinen Grund, die Invasion von Mönchengladbach zu stoppen. Denn neben der Meisterschaft gibt auch den Aufstieg zu holen – auch wenn die Wette gegen die Hirsch-Elf bei 0,1 Prozent liegt.