Durch Rückzug des KFC Uerdingen: MSV Duisburg steigt in 3. Liga auf

Wahnsinn in der Regionalliga West! Der MSV Duisburg steigt am Dienstagnachmittag in die 3. Liga auf, weil der KFC Uerdingen seinen Rückzug aus der Liga bekanntgegeben hat. Durch den Rückzug werden allen Teams die Punkte, die gegen Uerdingen geholt wurden, abgezogen, wodurch der MSV nicht mehr von einem Aufstiegsplatz zu verdrängen ist.

UPDATE: Sollte auch noch der 1. FC Düren zurückziehen, gibt es zumindest noch eine 0,1-prozentige Chance, dass der MSV Duisburg nicht aufsteigt.