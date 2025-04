KFC Uerdingen prüft rechtliche Schritte gegen Rückzug

Thomas Ellrich von der Kanzlei Voigt Salus hat am Dienstag als Insolvenzverwalter des KFC Uerdingen den Rückzug aus der Regionalliga West angekündigt. Der Verein hat den Status seiner Gemeinnützigkeit verloren und verfügt über keine finanziellen Mittel mehr, weshalb als Folge der MSV Duisburg in die 3. Liga aufgestiegen ist. Der KFC hat juristische Schritte gegen diese Entscheidung angekündigt.

Dass der Insolvenzverwalter und der Vorstand des KFC Uerdingen keine besten Freunde mehr werden, ist hinlänglich bekannt, schließlich haben die Verantwortlichen des KFC Ellrich schon öffentlich kritisiert. Nach der angekündigten Abmeldung des Vereins, der weitreichende Folgen für die Regionalliga West hat, will sich der Vorstand des ehemaligen Bundesligist erneut wehren.

Durch den angekündigten Rückzug des KFC Uerdingen werden alle Punkte, die von und gegen Uerdingen geholt wurden, in der Regionalliga West abgezogen. Das hat zur Folge, dass der MSV Duisburg unter anderem in die 3. Liga aufsteigt, Uerdingen gemeinsam mit Türkspor Dortmund in die Oberliga absteigt und der 1. FC Düren auf einen direkten Abstiegsplatz gefallen ist.