Regionalliga: Rückzug des KFC Uerdingen offiziell schon durch

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat den Rückzug des KFC Uerdingen bereits offiziell in seiner Tabelle berücksichtigt. Die Folgen für die Liga, der Aufstieg des MSV Duisburg in die 3. Liga mit einem Haken und ein angekündigter Einspruch der KFC-Verantwortlichen - alle Entwicklungen des Tages in der Übersicht!