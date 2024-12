Die Bussen-Könige dominieren - Auswertung unserer Saisonprognose

Die beiden Führenden im Zwischenklassement der Zweitliga-Gruppe 1 belegen diese Plätze auch im Strafen-Klassement; Zürich City mit genau 100 Strafpunkten und auch Horgen ist in diesem Bereich bestens aufgestellt. Die Winterpause bietet Gelegenheit für eine Zwischenbilanz, aber auch für einen Rückblick auf die von mir getroffenen Prognosen vor der Saison . So viel vorweg: Es gab zwei Volltreffer, zwei Ausreisser nach oben und einen nach unten.

3. FC Wiedikon - 24 Punkte (getippt 11. / Vorsaison 5.)

Die Wiediker haben sich klammheimlich nach oben gemausert, dies auch dank der Heimstärke auf dem engen Kunstrasen. Lief es einmal nicht wie geschmiert, zog genau im richtigen Moment eine Rauchschwade, vom Grill herrührend, über den Platz und setzte zusätzliche Kräfte frei. Dies hat allerdings auch den Gastmannschaften geholfen, wussten diese doch mehrmals in den letzten Minuten zu reüssieren. Im Regionalcup musste man sich dann auch noch dem Drittligisten Volketswil geschlagen geben, wodurch dem Cupsieger von 2022 doch noch eine Prise Enttäuschung nachhallte.

4. FC Wädenswil - 22 Punkte (getippt 2. / Aufsteiger)

Wie der FC Stäfa 1895 auf der gegenüberliegenden Seeseite haben sich auch die Wädenswiler als Aufsteiger Respekt der Gegnerschaft eingeheimst. Zudem haben sie am meisten Tore erzielt, 33 an der Zahl, alleine 13 davon durch den jungen Siro Sacconi. Zum Abschluss der Vorrunde kam auch Ex-Profi Ridge Munsy immer besser in die Gänge.

5. FC Urdorf - 21 Punkte (getippt 8. / Vorsaison 7.)

Das Chlösterli-Team, ein ehemaliger Abstiegskandidat, setzt sich nun seit Jahren in der oberen Tabellenhälfte fest. Die Stabilität im Kader scheint sich auszuzahlen und der ehemalige FCZ-Profi Marco "Schönbi" Schönbächler ist nicht nur ein gewiefter Redner (FuPa-Podcast), sondern auch immer noch ein Super-Kicker. Zudem wissen die Sommer-Zwillinge, wo das Tor steht.

6. FC Oetwil-Geroldswil - 20 Punkte (getippt 3. / Vorsaison 11.)

Die Limmattaler rührten im Vorfeld doch eher mit der grossen Kelle an, die Resultate blieben aber grösstenteils aus, und dann begann es auch zu rumoren: Die Folge davon war dann die Absetzung des Mustafi-Clans und die zwischenzeitliche Suspendierung von Torjäger Pereira. Wenigstens überwintert man im Regionalcup, der entscheidende knappe 1:0-Sieg gegen das unterklassige Niederweningen war auch kein Ruhmesblatt, der mittlerweile begnadigte Patrick Pereira sorgte für den Unterschied.

7. FC Adliswil - 19 Punkte (getippt 4. / Absteiger)

Der Saisonstart des 2.-Liga-Interregio-Absteigers entsprach sicherlich nicht den Vorstellungen der Sihltaler. Nach vier Spielen konnte der Buchalter gerade einmal zwei Punkte schreiben mit der vernichtenden 0:7-Heimniederlage gegen Regensdorf als negativer Höhepunkt. Eine Woche später folgte dann ein 1:0-Sieg beim hochdotierten Oetwil-Geroldswil und von da an ging es aufwärts. Es ist noch vieles möglich.

8. FC Regensdorf - 18 Punkte (getippt 7. / Vorsaison 3.)

Die Furttaler mit ihrem prominenten Trainer Beat Studer (Dies ist man zweifelsohne, wenn eine Berufung für den FuPa-Podcast erfolgt.) sind weder Fisch noch Vogel. Man läuft in der Liga mit, positiver Höhepunkt der 7:0-Sieg gegen Tabellen-Nachbar Adliswil. Es macht aber den Anschein, dass die Ambitionen begraben wurden und die Etablierung im Mittelfeld genügt.

9. FC Unterstrass - 18 Punkte (getippt 4. / Absteiger)

Es hapert noch ein wenig. Das Steinkluppe-Team hinkt den Erwartungen noch ein bisschen hinterher. Kurz vor Saisonende wurde dann aber mit dem Cup-Sieg im Elfmeterschiessen beim gleichklassigen Gruppe-2-Tabellenführer Stäfa (der kürzlich verstorbene Johan Neeskens war einst Spielertrainer beim Seeclub - unser Nachruf) doch noch eine Duftmarke gesetzt und den Einzug in die Viertelfinals erreicht.

10. SV Höngg 2 - 14 Punkte (getippt 14. / Aufsteiger)

Der Saisonstart des Aufsteigers war ein Wechselbad der Gefühle: Auftakt mit einem 5:0-Sieg im Neudorf bei Oerlikon/Polizei, eine Woche später 1:5 gegen Zürich City. Dann wieder ein 3:0 gegen Urdorf und ein 0:3 gegen Wädenswil. Der letzte prognostizierte Tabellenrang wird zwar dem prominenten Chips-Fabrikanten untergejubelt, die Abschlussvorstellung gegen Red Star 2 lässt aber Böses erahnen!

11. FC Red Star 2 - 11 Punkte (getippt 10. / Vorsaison 9.)

Es wird auch diese Saison wieder eine Zitterpartie, der (viel zu knappe) 3:2-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Höngg 2 gibt aber zu Hoffnungen Anlass. Trainer Domenico Fabio steht eine junge, talentierte Equipe zur Verfügung, die ihren Weg gehen wird.

12. FC Oerlikon/Polizei - 11 Punkte (getippt 12. / Vorsaison 6.)

Der Tipp – erste Sahne. Das Neudorf-Team zog einen Gräuel-Start ein, nach fünf Runden musste der Torhüter regelmässig in die Physio, bückte er sich zu diesem Zeitpunkt doch bereits 19 Mal nach hinten. Zum Abschluss ärgerte das Neudorf-Team den neureichen Nachbar Zürich City mit einem 1:1-Unentschieden aber noch gehörig.

13. SC YF Juventus 2 - 10 Punkte (getippt 9. / Vorsaison 10.)

In den letzten sieben Spielen resultierten gerade einmal zwei Punkte - Zahlen eines Absteigers. Mäzen Piero Bauert (auch er war schon in unserem Podcast zu Gast) hinterfragte zuweilen auch die Motivation der Spieler, was ihm sicherlich Sorgenfalten in die Stirn treibt. Sind die Spieler zu brav? Lediglich 36 Strafpunkte sind einerseits mehr als rühmlich, belegen aber auch eine vornehme Zurückhaltung.

14. FC Wettswil-Bonstetten 2 - 10 Punkte (getippt 6. / Vorsaison 4.)

Nach acht Runden leuchtete die Rote Laterne wie ein Glutherd, gerade einmal ein Pünktchen lag auf dem Konto. Dann setzte ein Steigerungslauf ein, womit die Säuliämtler zwar immer noch Letzte sind, aber immerhin ansatzweise bei den Leuten figurieren. Verloren ist da noch nichts. In einer Saison zehn Ränge eingebüsst zu haben, wird die Verantwortlichen zu einem "In sich gehen" bewegen.

