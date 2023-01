Der Ober-Quecke bleibt Maximilian Göbhardt, Spielführer des SC Eltersdorf, bleibt dem Regionalliga-Absteiger mindestens eine weitere Saison erhalten.

Seine ersten Schritte im Herrenbereich wagte der heute 30-Jährige beim SV Memmelsdorf in der Landesliga. Danach wurde er beim 1. FC Sand zum Bayernliga-Spieler, ehe er in Forchheim beim Jahn und beim FC Eintracht Bamberg zum Führungsspieler reifte. 2017 entschloss sich Maximilian Göbhardt zum SC Eltersdorf zu wechseln. Bei den Quecken arbeitet er seitdem daran, eine Vereinsikone zu werden. Er ist auf den besten Weg dahin, soviel steht fest ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. 147 Punktspiele bestritt er bisher für den SCE - überwiegend in der Bayernliga, in der Vorsaison aber auch eine Etage höher. 26 Tore (6 in der Regionalliga) stehen in seiner Bilanz.