Eltersdorfs ewiger Eigner: Auf ins 7. Trainerjahr! Coach Bernd Eigner verlängert bei Regionalliga-Absteiger Eltersdorf um ein weiteres Jahr

Selbst auf Amateurebene wird eine langfristige Trainerlösung immer seltener - vor allem wenn ein Abstieg im Spiel ist. Nicht so beim SC Eltersdorf. Per Handschlag hat Trainer Bernd Eigner seinen Vertrag mit den Quecken für die nächste Saison verlängert. Der Ex-Profi geht somit in seine 7. Saison bei den Quecken. "Verein und Trainer waren sich einig, die erfolgreiche Zusammenarbeit ligaunabhängig auch in der kommenden Saison fortzusetzen", wird Vorstand Werner Schmidt in einer entsprechenden Pressemitteilung zitiert.