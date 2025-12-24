Das sind die Spieler des Jahres 2025 der FuPa-Redaktion

Weihnachtszeit ist auf FuPa Niederrhein gleichzeitig auch der Zeitpunkt, um das Fußball-Jahr aufzuarbeiten - und das zum dritten Mal in fünf verschiedenen Kategorien: Die Redaktion kürt ihre Trainer, Spieler und FuPaner des Jahres, blickt auf spannende Partien zurück und nennt ihre Enttäuschungen. Sinan Kurt, Faouzi El Makadmi, Marco Cirillo, Nils Bonsfeld und Tim Conde sind die Spieler des Jahres 2025.

Für FuPa Niederrhein wählen Linus Bien (Werkstudent), Markus Becker (Redakteur) Marcel Eichholz (Redakteur), Sascha Köppen (stellvertretender Leiter) und André Nückel (Leiter) in fünf verschiedenen Kategorien: Trainer des Jahres, Spieler des Jahres, Spiele des Jahres, Enttäuschung des Jahres und FuPaner des Jahres. Zudem wird es mehrere steile Thesen für 2026 geben. Mit diesem Format setzt die Redaktion einen Vorschlag der Community als Ergänzung zu den bekannten Top-15-Listen um. Die datenbasierten Gegenstücke werden zwischen den Tagen auf FuPa aber trotzdem veröffentlicht.

Linus Bien: "Im Sommer 2024 zur DJK Sportfreunde Katernberg gewechselt, ist Timo Conde direkt eingeschlagen wie eine Bombe. Der 27 Jahre alte Stürmer mit Oberliga-Erfahrung hat im Kalenderjahr 2025 ganze 29 Ligatore erzielt. Mit 20 Treffern in der Rückrunde der abgelaufenen Saison, darunter ein spielentscheidender Hattrick im Relegationsspiel gegen die SG Benrath-Hassels, ist Conde einer der Hauptgründe für den Aufstieg in die Landesliga. Und dort zählen sie aktuell zu den großen Überraschungen: Nach 15 Partien stehen 31 Punkte und Tabellenplatz sechs zu Buche. Neben Zugang Maurice Tavio Y Huete ist der Linksfuß erneut der Top-Torschütze seiner Mannschaft. Conde hat sich diese Nominierung redlich verdient, da er nicht nur eiskalt vor dem Tor ist, sondern in Schlüsselmomenten wie der Relegation die Nerven behält und abliefert."

Markus Becker: "Marco Cirillo verkörpert Seele, Leidenschaft und zugleich den sportlichen Aufschwung des Landesliga-Spitzenreiters 1. SpVg Solingen-Wald 03. Als typischer 'Emotional Leader' und spielstarker Strippenzieher setzt er im Offensivspiel der Klingenstädter wichtige Akzente. Der 27-Jährige, mehrfache Regionalliga-Spieler, bringt die Qualität und das Stehvermögen mit, um Solingen nicht nur wie im Vorjahr zum Aufstieg zu führen, sondern nun auch souverän an der Landesliga-Tabellenspitze zu halten."

Marcel Eichholz: "Bei den Sportfreunden Gerresheim scheint Faouzi El Makadmi endlich richtig angekommen zu sein. Nie waren die Statistiken des 29-Jährigen besser als in den vergangenen anderthalb Jahren, seitdem er das Trikot der Sportfreunde trägt. In der laufenden Spielzeit kommt er laut FuPa-Datenbank auf 23 Treffer und elf Vorbereitung, im Kalenderjahr 2025 ergeben sich 34 Torerfolge sowie 21 Assists. Zuletzt überzeugte er mit einem Fünferpack und einer Vorlage beim Schlusslicht SC West. Insgesamt haben die Gerresheimer kurz vor dem Ende der Hinrunde schon nahezu so viele Tore erzielt, wie in der gesamten vergangenen Saison, dabei aber gleichzeitig die kassierten Treffer deutlich reduziert. Im Klassement bedeutet das aktuell Rang zwei, zwei Punkte hinter Primus SC Unterbach."

Sascha Köppen: "In einer Saison mal ganz weit oben in der Torjägerliste aufzutauchen – das gelingt in einer optimalen Saison immer mal einem Spieler. Aber konstant seine Tore in der Bezirksliga abzuliefern, das ist schon wieder eine andere Disziplin. Und gerade in diesem Punkt beeindruckt die Bilanz von Nils Bonsels. Denn in diesem Sommer schloss er die Saison mit 28 Toren ab, in den beiden Jahren davor waren es jeweils 33 gewesen. Und diesmal ist er sogar locker auf Kurs, diese Marke noch zu übertreffen. Sogar die 40 Tore könnten es im Bestfall werden, und damit könnten dann die Brüggener dank des 25-jährigen Linksfußes im Rennen um den Landesliga-Aufstieg bis zum Ende mitmischen."

André Nückel: "Sinan Kurt hat einen schillernden Namen, der leider viel zu oft mit Häme überzogen wird. Schließlich ist es doch so, dass nur ein Bruchteil der Fußballer, die am Niederrhein kicken, behaupten können, für Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München oder Hertha BSC gespielt zu haben. Für den großen Durchbruch auf Bundesliga-Niveau hat es bei Kurt nicht gereicht, aber dieses Schicksal teilt er mit vielen anderen. Nach Stationen in Österreich, der Slowakei, der Türkei und beim ehemaligen Regionalligisten SV Straelen stieg der bald 30-Jährige im Sommer mit der Holzheimer SG in die Oberliga auf. Für den Offensivspieler ging es allerdings in die Bezirksliga zum MSV Düsseldorf - und in der Landeshauptstadt hat er schnell den Sprung zum Schlüsselspieler geschafft. Mit 16 Scorerpunkten in 16 Partien hat er großen Anteil daran, dass der MSV beste Aussichten auf die Rückkehr in die Landesliga hat. Sportlich gibt es sicherlich Spieler mit stärkeren Leistungen in diesem Kalenderjahr, doch der Werdegang von Kurt zeigt auch, dass manchmal auch die Scheinwerfer einer Bezirkssportanlage ausreichen, um sein fußballerisches Glück zurückzufinden. Akteure mit einer vergleichbaren Vita haben schon deutlich früher aufgehört - und für dieses Durchhaltevermögen bei all den Begleiterscheinungen möchte ich Kurt an dieser Stelle würdigen."

Die Vorjahressieger: Emre Kilic, Simon Symalla, Mirco Belghaus, Glayne Wago und Arne Wessels.

