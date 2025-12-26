FuPa wählt: Das sind die Spiele des Jahres 2025

Weihnachtszeit ist auf FuPa Niederrhein gleichzeitig auch der Zeitpunkt, um das Fußball-Jahr aufzuarbeiten - und das zum dritten Mal in fünf verschiedenen Kategorien: Die Redaktion kürt ihre Trainer, Spieler und FuPaner des Jahres, blickt auf spannende Partien zurück und nennt ihre Enttäuschungen. Diesmal im Fokus: die Spiele des Jahres.

Für FuPa Niederrhein wählen Linus Bien (Werkstudent), Markus Becker (Redakteur) Marcel Eichholz (Redakteur), Sascha Köppen (stellvertretender Leiter) und André Nückel (Leiter) in fünf verschiedenen Kategorien: Trainer des Jahres, Spieler des Jahres, Spiele des Jahres, Enttäuschung des Jahres und FuPaner des Jahres. Zudem wird es mehrere steile Thesen für 2026 geben. Mit diesem Format setzt die Redaktion einen Vorschlag der Community als Ergänzung zu den bekannten Top-15-Listen um. Die datenbasierten Gegenstücke werden zwischen den Tagen auf FuPa aber trotzdem veröffentlicht.

Linus Bien - Niederrheinpokal-Viertelfinale zwischen SC St. Tönis und dem VfB 03 Hilden: "In meiner noch sehr jungen Karriere in der FuPa-Redaktion durfte ich bereits einige teils sehr spannende Spiele vor Ort begleiten. Mein Highlight: das Niederrheinpokal-Viertelfinale zwischen dem SC St. Tönis und dem VfB Hilden. Zwar ließ das Wetter an einem kalten und nassen Novemberabend zu wünschen übrig, doch hatte diese Partie im Grunde all das zu bieten, was sich der fußballinteressierte Zuschauer nur wünschen kann: Elfmeter, Traumtore und ein packendes Hin und Her. Der SC eröffnete auf heimischem Geläuf die Partie, als Mario Knops vom Punkt einnetzte. Ein VfB-Doppelschlag in Form von Mohamed Cisse und Etienne Feese schockte die Mannschaft von Bekim Kastrati, ehe sich Julio Torrens aus gut 25 Metern ein Herz fasste und das Spielgerät im Hildener Kasten einschweißte. Noch vor dem Pausenpfiff stellte Pascal Weber die alte Hildener Führung wieder her. Dann sollte Tyler Nkamanyi zum Pokalhelden für St. Tönis. Der 21-Jährige, der ohnehin schon das ganze Spiel über geackert hatte, glich über einen exzellenten Pass von Knops aus und krönte seine Leistung: Alleine lief er auf drei VfB-Verteidiger zu, die er vernaschte, und machte von der Strafraumkante das Halbfinale klar. Ein absolutes Highlight-Spiel mit echtem Pokal-Charme."

Markus Becker - Oberliga-Kracher zwischen der SpVg Schonnebeck und der SSVg Velbert: "Mickrige zwei Punkte Vorsprung hatte die SSVg Velbert schlussendlich im Oberliga-Aufstiegsrennen mit der SpVg Schonnebeck. Rückblickend ist der 3:2-Siegtreffer von Timo Böhm in im direkten Aufeinandertreffen der beiden Seiten von umso größerer Bedeutung. Auch wenn zum Zeitpunkt der Begegnung im Februar etwaige Entscheidungen im Aufstiegsrennen noch weit in der Zukunft lagen, stach die Partie auch schon damals als absolutes Spitzenspiel heraus. Zunächst tasteten sich beide Seiten auch noch lange ab, ehe ein katastrophaler Fehlpass der Velberter unfreiwillig Arne Wessels auf die Reise, der Top-Torjäger nahm das Geschenk dankend für den Führungstreffer an. Für Velbert schien es ein Tag zum Vergessen zu werden. Tristan Duschke und Manuel Schiebener mussten innerhalb kürzester Zeit schwer verletzt ausgewechselt werden – später wurde bei beiden ein Kreuzbandriss diagnostiziert. Doch auch trotz der personellen Schwächung hielt Andri Buzzoli die Velberter mit einem wunderschönen Freistoßtreffer noch im Spiel. Auch im zweiten Durchgang bewiesen die Blauen Löwen ihre Steh-Auf-Mentalität. Conor Tönnies erneuter Führungstreffer wurde abermals durch den stark aufgesetzten Buzzoli gekontert. Als Max Machtemes eine Viertelstunde vor Schluss mit einer des Feldes verweisen wurde, schien das Momentum klar bei den Schwalben zu liegen. Doch Velbert hielt dagegen und durfte schlussendlich dann doch noch, allen Umständen zum Trotz, durch Böhm jubeln. Eine klassische Willensleistung, die nicht nur den Weg Richtung Meisterkurs ebnete, sondern auch die enorme Widerstandskraft unterstrich, die den späteren Erfolg erst möglich machte."

Marcel Eichholz - Rot-Weiss Essen scheitert im Pokal an Rot-Weiß Oberhausen: "Wenn der Titelverteidiger im Niederrheinpokal in der zweiten Runde rausfliegt, ist durchaus von einer Sensation zu sprechen. Wenn es dann noch im Derby beim Reviernachbarn passiert, ist die Brisanz umso größer. Passiert ist das am 11. Oktober 2025. Rot-Weiss Essen erwischte einen rabenschwarzen Tag und schied völlig zurecht bei Rot-Weiß Oberhausen im ausverkauften Stadion Niederrhein aus. Am Ende prangte ein 3:2 auf der Anzeigentafel, was durchaus noch schmeichelhaft daherkam, denn die gastgebenden Kleeblätter hätten durch aus auch höher gewinnen können. Zudem kam RWE noch kurz vor dem Schlusspfiff zum 2:3-Anschlusstreffer, der noch einmal ordentlich Spannung reinbrachte."

Marcel Eichholz - MSV Duisburg steigt im Borussia-Park auf: "Es war der Höhepunkt einer geschichtsträchtigen Spielzeit für den MSV Duisburg. Unter den Augen von mehr als 16.000 mitgereisten Fans – was zugleich einen bundesweiten Rekord aufstellte – machten die Zebras Ende April im Borussia-Park mit einem 1:0-Sieg den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga perfekt. Auch das war zuvor noch keiner Mannschaft in der Regionalliga West gelungen. Schon nach sechs Minuten köpfte Tobias Fleckstein die Gäste in Front, bis zum Schlusspfiff sollte sich an dem Ergebnis nichts mehr ändern. Eine unglaubliche Stimmung herrsche auf den Rängen, spät in der Nacht wurde am Duisburger Wedaustadion der Aufstieg weitergefeiert, auch hier fanden sich tausende Anhänger der Meidericher ein."

Sascha Köppen - Finale der Hallenkreismeisterschaft Neuss zwischen SVG Neuss-Weissenberg und der Holzheimer SG: "Bei diesem Spiel ist es weder ein dramatischer Verlauf, noch die überbordende Bedeutung der Partie, die in Erinnerung geblieben sind. Vielmehr war nach fünf Jahren Hallen-Abstinenz unter dem Hallendach zu spüren, wie sehr die Menschen dieses Event vermisst hatten. In der Klasse-Atmosphäre krönte die Holzheimer SG in der Nachbetrachtung ihre starke Saison 2024-25, die mit einer Aufholjagd unter freiem Himmel am Ende in die Oberliga führen sollte. Die Top-Turniere in der Halle sind ein Plädoyer für den Kick unter dem Dach. Dass es solche Events nicht überall gibt, ist eigentlich nicht zu verstehen."

Sascha Köppen - Borussia Mönchengladbachs U17 schlägt RB Leipzig und wird Meister: "Im Halbfinale hatte sich die U17 der Gladbacher gegen den FC Bayern München im Borussia-Park durchgesetzt, an gleicher Stelle war eine Woche später im Juni RB Leipzig zu Gast. Ein Verein, gegen dessen Konstrukt Vorbehalte sicherlich statthaft sind, die Jugendarbeit der Sachsen ist aber nachweislich exzellent. An diesem 15. Juni setzten sich die Jungfohlen aber mit 3:1 durch und gewannen den Titel. Nun werden zahlreiche Talente beweisen müssen, dass dies der Startschuss für eine große Laufbahn war."

André Nückel - Landesliga-Topspiel zwischen der Holzheimer SG und dem FC Kosova Düsseldorf: "Der Oberliga-Aufstieg der Holzheimer SG wurde bei den Jahres-Awards bereits thematisiert, doch am drittletzten Spieltag der vergangenen Saison war mit einem Aufstieg der HSG nicht mehr zu rechnen. Der FC Kosova führte nach 60 Minuten in Unterzahl mit 4:0 in Holzheim und die Gastgeber waren angesichts der Bürde überfordert. In einer dramatischen Schlussphase verkürzte die HSG jedoch auf 3:4, verpasste mit einem verschossenen Elfmeter sogar den Ausgleich, weshalb die Gäste ausgelassen feierten - der Aufstieg in die Oberliga war zum Greifen nahe. Warum ich das Spiel nenne, ist einfach: Dieses Narrativ zeigt abermals, dass im Sport, vor allem im Fußball, immer alles möglich ist, denn der FC Kosova verspielte tatsächlich noch den Aufstieg und Holzheim, das am 32. Spieltag fast schon sicher den Sprung in die Oberliga vergeigt hatte, durfte zwei Wochen trotzdem doch noch jubeln."

