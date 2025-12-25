Das sind die Enttäuschungen 2025 der FuPa-Redaktion

Weihnachtszeit ist auf FuPa Niederrhein gleichzeitig auch der Zeitpunkt, um das Fußball-Jahr aufzuarbeiten - und das zum dritten Mal in fünf verschiedenen Kategorien: Die Redaktion kürt ihre Trainer, Spieler und FuPaner des Jahres, blickt auf spannende Partien zurück und nennt ihre Enttäuschungen - die heißen: TVD Velbert, SC Düsseldorf-West, FC Remscheid, 1. FC Bocholt und das nur fast perfekte Match zwischen Daniel Beine und dem SV Biemenhorst.

Für FuPa Niederrhein wählen Linus Bien (Werkstudent), Markus Becker (Redakteur) Marcel Eichholz (Redakteur), Sascha Köppen (stellvertretender Leiter) und André Nückel (Leiter) in fünf verschiedenen Kategorien: Trainer des Jahres, Spieler des Jahres, Spiele des Jahres, Enttäuschung des Jahres und FuPaner des Jahres. Zudem wird es mehrere steile Thesen für 2026 geben. Mit diesem Format setzt die Redaktion einen Vorschlag der Community als Ergänzung zu den bekannten Top-15-Listen um. Die datenbasierten Gegenstücke werden zwischen den Tagen auf FuPa aber trotzdem veröffentlicht.

Markus Becker: "Man könnte meinen, dass ich den 1. FC Bocholt auf dem Kieker habe, kommen sie mir schon im zweiten Jahr in Folge als größte Enttäuschung in den Sinn. Bedingt ist das natürlich auch dadurch, dass ich die Regionalliga West wie kaum eine andere Liga verfolge. So kann gemessen an der Erwartungshaltung und auch der vorhanden Kaderqualität das gesamte Kalenderjahr 2025 des FCB bestenfalls als „ernüchternd“ zusammengefasst werden kann. Weder Sunay Acar noch Christopher Schorch konnten das sichtlich vorhanden Potenzial der Mannschaft über einen längeren Zeitraum herauskitzeln. Deshalb deutet sich – ähnlich wie in der Vorsaison – ein Abschneiden im tristen Tabellenmittelfeld an. Für einen Verein, der sich durchaus offen für eine Zukunft in der 3. Liga und darüber hinaus aufstellt, sind die sportlichen Ergebnisse der vergangenen zwei Jahre einfach nicht ausreichend."

Linus Bien: "Die wohl größte Enttäuschung dürfte der sportliche Absturz des TVD Velbert sein. Der Abstieg aus der Oberliga in der vergangene Saison gipfelte schließlich im Rückzug aus der Landesliga Ende November. Vor knapp drei Jahren schnupperte der TVD noch an der Viertklassigkeit – in der Saison 2022/23 stand ein starker dritter Platz in der Oberliga zu Buche. Die Folgejahre waren hingegen nach strukturellen Veränderungen im Verein vom Abstiegskampf geprägt, der letztendlich auch den Weg in die Landesliga ebnete. Mit Ilic Kandov an der Seitenlinie wollten die Velberter eigentlich neu aufbauen und Stabilität zurückgewinnen. Doch das funktionierte überhaupt nicht: Erst am 12. Spieltag sammelte Dalbecksbaum die ersten Punkte und stand durchgehend auf Tabellenplatz 18. Auch das erste Unentschieden konnte den Zerfall der Mannschaft nicht mehr stoppen. Auch wenn es viele Rückschläge in den vergangenen Jahren gegeben hat, hat der TVD Velbert – wenn auch unfreiwillig – hart daran gearbeitet, sich als Enttäuschung des Jahres 2025 zu qualifizieren."

Marcel Eichholz: "Ein einziger Sieg im Kalenderjahr 2025, der Rückzug der Mannschaft im April und ein missglückter Neuanfang – das ist die Geschichte des SC Düsseldorf-West. Der einstige Oberligist ist mittlerweile bis in die Kreisliga A abgestürzt und steht auch dort nach 15 Spieltagen (Stand 5. Dezember) abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Der anvisierte Umbruch ist - zumindest aus sportlicher Sicht – ist krachend gescheitert. Inzwischen hat Anton Bobycrew das Traineramt übernommen – bislang noch ohne erkennbaren Erfolg. Aber: Im Sommer hat er die Entscheidung für den Neuanfang mitgetragen, nun stellt er sich der Verantwortung und versucht, das Ruder noch herumzureißen. Die Hoffnung auf die Wende im neuen Jahr lebt – die Suche nach Verstärkungen läuft auf Hochtouren. Es wäre dem Verein zu wünschen, den vierten Abstieg innerhalb von fünf Jahren zu verhindern."

Sascha Köppen: "Der SV Biemenhorst ist ein Verein, der über Jahre hinweg eigentlich nur den Erfolg kannte. In fünf Jahren Bezirksliga immer oben mitgespielt, dann nach dem Aufstieg in der Landesliga gleich den Durchmarsch in die Oberliga geschafft, dort dann im ersten Jahr die Klasse gehalten. Mit Daniel Beine übernahm dann ein Trainer, der mit Viktoria Goch nach Jahren knappen Scheiterns auch gerade in die Landesliga aufgestiegen war, das klang nach “Perfect Match”. Doch irgendetwas scheint am Ende nicht gepasst zu haben. Denn nach nur elf Spielen trennte sich der Verein von dem Xantener, neun Punkte hatte er da mit dem Team geholt, aber eben sechsmal in Folge verloren. Doch auch in den Spielen danach änderte sich wenig daran, dass es für den SVB eine schwierige Saison bleiben dürfte. Offenbar ist das Problem durch den Trainerwechsel nicht gleich gelöst. Schade, dass es nicht geklappt hat."

André Nückel: "Für mich gibt es gleich zwei Ansätze, die Enttäuschung des Jahres zu ermitteln. Nach redaktionsinternen Gespräche, Austausch mit Kollegen und Vereinen lässt sich festhalten, dass die laufende Spielzeit derzeit die langweiligste seit Jahren ist. Das hat weniger mit dem Geschehen auf den Plätzen als vielmehr mit der geringen Newslage zu tun. Einerseits ist das auch ein Schritt in die richtige Richtung, denn die Gewaltexzesse rund um den Amateurfußball am Niederrhein werden seltener, auch setzen die Klubs mehr denn je auf das vorhandene Personal, denn eine erhöhte Fluktuation an der Seitenlinie oder auf Funktionärsebene gibt es heuer nicht. Sportlich ist die Entwicklung des FC Remscheid besorgniserregend. Der große Traditionsverein verpasste Anfang Juni nur knapp den Aufstieg in die Oberliga und rangiert zur Winterpause auf einem direkten Abstiegsplatz in der Landesliga. Mit Björn Joppe folgte auf den zurückgetretenen Ferdi Gülenc ein größerer Name (RW Ahlen, KFC Uerdingen, Bonner SC, LOK Leipzig), doch der Erfolg bleibt aus. Ein Abstieg wäre ein Supergau für den Klub."

Die Wahlen der Redaktion von FuPa Niederrhein könnt ihr nachfolgend aufrufen.

