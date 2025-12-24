Das sind die FuPaner des Jahres 2025 der FuPa-Redaktion

Weihnachtszeit ist auf FuPa Niederrhein gleichzeitig auch der Zeitpunkt, um das Fußball-Jahr aufzuarbeiten - und das zum dritten Mal in fünf verschiedenen Kategorien: Die Redaktion kürt ihre Trainer, Spieler und FuPaner des Jahres, blickt auf spannende Partien zurück und nennt ihre Enttäuschungen. Michael Werner, Robin Bogaletzki, Olaf Moll, Markus Verwimp und Michael Zöllner sind die FuPaner des Jahres 2025.

Für FuPa Niederrhein wählen Linus Bien (Werkstudent), Markus Becker (Redakteur) Marcel Eichholz (Redakteur), Sascha Köppen (stellvertretender Leiter) und André Nückel (Leiter) in fünf verschiedenen Kategorien: Trainer des Jahres, Spieler des Jahres, Spiele des Jahres, Enttäuschung des Jahres und FuPaner des Jahres. Zudem wird es mehrere steile Thesen für 2026 geben. Mit diesem Format setzt die Redaktion einen Vorschlag der Community als Ergänzung zu den bekannten Top-15-Listen um. Die datenbasierten Gegenstücke werden zwischen den Tagen auf FuPa aber trotzdem veröffentlicht.

Marcel Eichholz: "Es ist völlig egal, ob die Sonne brennt, es aus Eimern schüttet oder orkanartige Winde die Haare der Spieler und Zuschauer auf dem Fußballplatz durcheinanderwirbeln. Robin Bogaletzki ist bei jedem Wetter mit seiner Kamera unterwegs und schießt die besten Impressionen von der Seitenlinie. Seine Bilder sind eine echte Bereicherung für die FuPa-Community. Am Ende des Jahres wird er rund 100 Spiele am Niederrhein besucht und fototechnisch begleitet haben. Dank ihm und zahlreicher weiterer engagierter FuPaner wird das Portal mit jedem Jahr lebendiger."

Markus Becker: "Ob als nimmermüder Fotograf oder als Autor für die Öffentlichkeitsarbeit des FC Zons: Der Name Olaf Moll findet sich auf FuPa sowohl in den zahlreichen Galerien des A-Ligisten als auch in der wiederkehrenden Rubrik „Was macht eigentlich...?“, in der er Spieler und deren Werdegänge aus der Glanzzeit des ehemaligen Verbandsligisten vorstellt. Olaf ist jedoch nur ein strahlendes Beispiel für all jene, die sich im Hintergrund mit viel Herzblut für ihren Verein einsetzen. Gerade wenn es sportlich – wie derzeit beim FC Zons – vielleicht nicht ganz rund läuft, verdient das Engagement von Menschen wie Olaf Moll besondere Anerkennung."

Sascha Köppen: "Fotos sind in der Berichterstattung nicht nur bei FuPa Niederrhein ein wichtiger Faktor, um Eindrücke vom Fußballplatz zu vermitteln. In diesem Bereich gibt es viele Fotografen, denen es an dieser Stelle mal wieder Dank zu sagen gilt. Besonders hervorgetan hat sich in diesem Jahr Markus Verwimp, der für uns immer wieder bei großen Spielen im Einsatz war, so zum Beispiel im Finale des Niederrheinpokals. Damit hat er dazu beigetragen, auch für Euch die Berichterstattung bunter zu machen – und hat dabei ganz nebenbei immer Rücksicht auf die Bedürfnisse unserer Arbeit genommen."

Da Linus Bien erst im Laufe des Jahres dazugestoßen ist, wählt André Nückel zwei FuPaner des Jahres: "Habt ihr schon mal einen FuPa-Tausendsassa gesucht? Falls ja, empfehle ich euch Michael Zöllner, der schon über 845 Galerien auf FuPa hochgeladen hat. Vorrangig in Grevenbroich-Neuss für die Sportfreunde Vorst und in Kempen-Krefeld für den SC Schiefbahn an der Seitenlinie aktiv, trotzt er jeglicher Witterung und begeistert mit seinen Schnappschüssen. Damit aber noch lange nicht genug! Michael tickert, pflegt Daten und sorgt für einen hervorragenden Auftritt seiner Klubs. Mehr geht nicht!"

André Nückel: "Wer auf den Fußballplätzen in Oberhausen und Bottrop unterwegs ist und vor allem Spiele mit Beteiligung von Glück-Auf Sterkrade besucht, wird früher oder später an Michael Werner vorbeilaufen. "Micha" hält die Spiele seines Herzensklub mit seiner Kamera fest und verwöhnt die Community mit unzähligen Bilderstrecken. Deutlich über 500 Galerien hat er schon hochgeladen - und damit nicht genug: Regelmäßig lässt er der Redaktion Videos von Toren oder Hinweise und Infos zukommen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar!"

FuPaner des Jahres: Sieger 2023 & 2024 sowie ein wichtiger Hinweis

Wichtiger Hinweis zur Wahl "FuPaner des Jahres": Jeder dieser FuPaner erhält als Dankeschön 500 Prämienpunkte für den FuPa-Shop. Diese Punkte werden nach der Veröffentlichung dieses Textes gutgeschrieben - es soll ja immerhin eine kleine Weihnachtsüberraschung sein. "FuPaner des Jahres" ist eine einmalige Auszeichnung, deshalb werden wir im Dezember 2026 mindestens vier neue Stellvertreter für die beste Community der Welt küren!

Die Sieger 2024: Marlon Theissen, Jens Terhardt, Roberto Parolari, Patrik Otte, Ralph Görtz

Die Sieger 2023: Arno Wirths, Jens Kröll, Fabian Kirchhofer

______

Die Wahlen der Redaktion von FuPa Niederrhein könnt ihr nachfolgend aufrufen. Erst ab dem 26. Dezember ab 10 Uhr sind alle sechs Texte online.

____

____

____

