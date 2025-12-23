Das sind die Trainer des Jahres 2025 der FuPa-Redaktion

Weihnachtszeit ist auf FuPa Niederrhein gleichzeitig auch der Zeitpunkt, um das Fußball-Jahr aufzuarbeiten - und das zum dritten Mal in fünf verschiedenen Kategorien: Die Redaktion kürt ihre Trainer, Spieler und FuPaner des Jahres, blickt auf spannende Partien zurück und nennt ihre Enttäuschungen. Daniele Varveri, Kevin Betting, Jesco Neumann und Damian Apfeld sind die Trainer des Jahres 2025.

Für FuPa Niederrhein wählen Linus Bien (Werkstudent), Markus Becker (Redakteur) Marcel Eichholz (Redakteur), Sascha Köppen (stellvertretender Leiter) und André Nückel (Leiter) in fünf verschiedenen Kategorien: Trainer des Jahres, Spieler des Jahres, Spiele des Jahres, Enttäuschung des Jahres und FuPaner des Jahres. Zudem wird es mehrere steile Thesen für 2026 geben. Mit diesem Format setzt die Redaktion einen Vorschlag der Community als Ergänzung zu den bekannten Top-15-Listen um. Die datenbasierten Gegenstücke werden zwischen den Tagen auf FuPa aber trotzdem veröffentlicht.

Markus Becker: "Dass die Holzheimer SG derzeit um den Klassenerhalt in der Oberliga kämpfen darf, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. In der Vorsaison zwar als turmhoher Aufstiegsfavorit gestartet, lief die namhafte Truppe immer wieder den eigenen und zugeschriebenen Ansprüchen hinterher. Als Jesco Neumann zur Saisonmitte die Zügel von Hamid Derakhshan übernahm, schienen die Top-Teams schon enteilt, es brauchte eine unwahrscheinliche Aufholjagd, um die Holzheimer auf letzter Rille doch noch in die fünfthöchste Klasse zu hieven. 15 der 19 Spiele in der Landesliga gewann die HSG unter der Führung von Neumann, der zuvor noch kein Senioren-Team oberhalb der Bezirksliga coachen durfte, nun auch noch eine Klasse höher mehr als ordentlich mithält, sich im weiterhin engen Feld der Oberliga aber noch mittelfristig beweisen muss."

Linus Bien: "Dieser Trainer hat sich die Nominierung durch seine erfolgreiche Arbeit absolut verdient: Jesco Neumann hat die Holzheimer SG im November 2024 in einer schwierigen Situation übernommen. Die Mannschaft, die durchaus Ambitionen auf den großen Wurf in die Oberliga hatte, stand zu diesem Zeitpunk jedoch recht weit von den beiden Aufstiegsplätzen in der Landesliga entfernt. Mit Neumann im Amt lief es bei den Neussern sofort rund: Die erstens sechs Partien gingen allesamt an die HSG – mit einem sehenswerten Torverhältnis von 23:5. Kurz vor Saisonende stand der eigentliche Showdown an, den allerdings der FC Kosova Düsseldorf für sich entscheiden konnte. Durch zwei Siege im Endspurt schafften die Holzheimer unter dem 37 Jahre jungen Trainer dennoch den Aufstieg in die höchste Spielklasse am Niederrhein. Und auch in der Oberliga machen Neumann und die Sportgemeinschaft einen soliden Job: Zwar steht man mit 18 Zählern nur knapp über dem Strich, doch ist die Liga so eng wie lange nicht mehr. Für mich ist Jesco Neumann daher sportlich ein absolutes Highlight für den Amateurfußball – und obendrein ein sehr nahbarer Trainer."

Marcel Eichholz: "Gefühlt schon seit Ewigkeiten ist Kevin Betting beim SV Borbeck. Seit 2015 hat der 37-Jährige bei der ersten und zweiten Mannschaft, teilweise sogar gleichzeitig, an der Seitenlinie gestanden und den Verein in dieser Zeit zu zahlreichen Siegen geführt. Im Sommer 2023 stieg er in die Kreisliga A auf, ein Jahr später ging es direkt wieder runter. Würden viele Vereine spätestens da den Coach austauschen, so hielt der SVB an seinem Übungsleiter fest und das sollte sich auszahlen. Postwendend folgte der direkte Wiederaufstieg in die A-Liga und derzeit sieht es so aus, als könnte der Mannschaft sogar der Durchmarsch in die Bezirksliga gelingen. Nach 14 absolvierten Partien führen die Borbecker das Klassement mit einem hauchzarten Vorsprung von einem Punkt vor Türkiyemspor an.Kurz vor dem Jahreswechsel gab es dann die Überraschung. Mit seiner Familie zieht es Betting in den Kreis Rees-Bocholt. Dort ist er bereit für eine neue Aufgabe."

Sascha Köppen: "Damian Apfeld gehört als Trainer zu den Kandidaten, bei denen die Entwicklung von zwei Vereinen in die Bewertung einfließt. Denn er trat im Oktober 2024 bei ETB Schwarz-Weiß Essen zurück. Einem Verein, den er zuvor in Richtung Aufstiegskampf zur Regionalliga entwickelt hatte. Da mischte das Team auch nach seinem Abgang mit, tut sich aber in der aktuellen Saison deutlich schwerer. Im Sommer übernahm er dann Ratingen 04/19 und dominiert in einem Verein nun die Oberliga, in dem sich zuvor namhafte und erfahrene Trainer trotz guter Expertenprognosen die Zähne ausgebissen hatten. Gelingt am Ende der Aufstieg in die Regionalliga West, dürfte Apfeld nicht nur ein Kandidat für den Trainer des Jahres, sondern auch den der Saison sein."

André Nückel: "Die 1. SpVg Solingen-Wald 03 erfüllte sich im Sommer ihren großen Traum: Als Bezirksliga-Vizemeister zog das Team von Daniele Varveri in die Relegation ein und schaffte in zwei Partien souverän und verdient den langersehnten Aufstieg in die Landesliga. Nach Jahren des Anlaufens wäre der Aufstieg allein schon ein gewichtiges Argument, sich für Varveri als Trainer des Jahres auszusprechen, doch Solingen-Wald hat in der Hinrunde die Landesliga, Gruppe 1, dominiert. Mit einem Vorsprung von zwölf Punkten ist der Aufsteiger Wintermeister und darf deshalb auf den Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein hoffen. Ein überragender Status Quo und rosige Aussichten, die eng mit Varveri verbunden sind.“

Die Vorjahressieger: Dirk Tönnies, Javier Garcia Dinis, Sandro Scuderi, Bekim Kastrati und René Lewejohann.

Die Wahlen der Redaktion von FuPa Niederrhein könnt ihr nachfolgend aufrufen.

