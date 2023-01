Bei der DJK Novesia fühlt sich jeder wie zuhause FuPa-Wintercheck: Sportlich läuft es in dieser Saison nicht so gut bei der DJK Novesia, doch der Zusammenhalt ist besser den je.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal blickt Sylvain Marques, Trainer der DJK Novesia Neuss, auf die Hinrunde zurück und erläutert, was die DJK so besonders macht.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Sylvain Marques: Wir hatten Schwierigkeiten, in die Meisterschaft anzukommen, aber das ist nach einem Neuaufbau der Mannschaft ganz normal. Ich bin glücklicher mit dem Ende der ersten Saisonhälfte wo wir viele Punkte geholt haben.

Gibt es Veränderungen im Team?

Marques: Nichts neues, das Team bleibt unverändert für die Rückrunde.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Marques: Die gesamte Mannschaft hat sich zusammen entwickelt. Wir kennen uns besser außerhalb und auf dem Platz.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Marques: Das Pokalspiel gegen SG Roki, in dem wir ein sehr sehr gutes Spiel gemacht und mit 3:0 gewonnen haben und das Spiel gegen Berdburdyck, in dem wir bis zur 60. Minute mit 1:3 hinten lagen, am Ende aber noch mit 4:3 gewinnen konnten. Der Siegtreffer fiel erst zwei Minuten vor dem Ende der Partie

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Marques: Wir müssen auf die obere Hälfte der Tabelle schauen und 2023 die Rolle des Außenseiters spielen. Als Mannschaft eine gute Rolle spielen und uns vorbereiten für die Saison 2023/2024.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Marques: Die DJK Novesia ist die europäische/welt Mannschaft der Kreis und lebt von den verschiedenen Kulturen und Ländern, die auf einem Fußballfeld zusammenspielen. Bei uns gibt es Spieler aus Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Nigeria, Japan, Turkey und Griechenland. Heute ist es eine große Bereicherung für das Team und den Verein. Allein die Tatsache, dass wir uns die Weltmeisterschaft zusammen angesehen haben, war ein großartiger Moment für das Team und den Verein. Man kann nicht überall so viele verschiedene Emotionen und Kulturen erleben.