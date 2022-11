Bamberg-Derby abgesagt: »Wir könnten eine Weltverschwörung vermuten« Die Quidditsch-Meisterschaft und ihre Folgen: Das Fuchs-Park-Stadion ist weiter gesperrt, weshalb das Bamberg-Derby nicht ausgetragen werden kann.

Mit dem Einbruch des Winters, generell den vermehrten Niederschlägen in den vergangenen Wochen im gesamten Freistaat ist jedes noch ausstehende Amateurspiel in diesem Fußballjahr akut gefährdet. Dass das große Bamberg-Derby ziwschen dem gastgebenden FC Eintracht und der DJK Don Bosco nicht stattfinden kann, steht bereits jetzt fest. Der Grund für die Sperrung des Fuchs-Park-Stadion ist allerdings kein kurzfristiges meteorolgisches Problem. Sondern eine offensichtlich endlose Geschichte...

Es ist wie verhext. Vor gut zwei Monaten wurde das Rasenspielfeld des Bayernliga-Topteams im Rahmen der Deutschen Quidditsch-Meisterschaft an einigen Stellen ramponiert. "Und bis heute hat die Stadt Bamberg das Stadion noch nicht freigegeben", hadert Sascha Dorsch . Der FC-Abteilungsleiter weiter: "Dass sich das nun noch in den nächsten Tagen ändert, ist wohl ausgeschlossen. Damit wird das Stadtderby erst 2023 stattfinden können."

"Wir können nun in zwei Richtungen denken: wir können eine Weltverschwörung gegen den FC Eintracht Bamberg vermuten und im Jammertal versinken. Oder wir ziehen positive Energie aus dem Ganzen", zeigt sich Sascha Dorsch ironisch, aber auch motiviert. "Die Haltung schweißt uns im Moment noch enger zusammen. Das war auch der Kern der Ansprache von Coach Jan Gernlein in der Halbzeit in Erlangen. Da kann außen herum passieren, was auch immer passieren mag: Wir sind als Mannschaft gefestigt, nehmen das demütig hin und gehen unseren Weg."

Nicht nur der FC Eintracht Bamberg hätte noch gerne gespielt, auch die DJK Don Bosco Bamberg war zuletzt gut drauf - und wollte auf dieser Erfolgswelle weiterreiten. Nach einem alles andere als zufriedenstellenden ersten Saisondrittel haben sich die Wildensorg-Kicker im Herbst gefangen. Drei der vergangenen vier Partien konnte die Baumer-Truppe gewinnen. "Wir freuen uns immer, wenn es in das Stadtderby geht", macht DJK-Fußballchef Holger Denzler deutlich. Die Absage sei bitter, "aber wir nehmen sie hin und in Absprache mit FCE werden wir einen geeignetem Spieltermin im Frühjahr finden" und "mit besseren Bedingungen ein tolles Fußballereignis im Fuchs-Park bei guter Kulisse erleben."

P.S.: Auch die Begegnung zwischem dem Würzburger FV und der SpVgg Bayern Hof ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes bereits abgesagt...