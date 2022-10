A-Klasse: Schiedsrichter bricht Ataspor-Partie ab Duell in Pfeddersheim endet nach drei Platzverweisen und Schiedsrichterbedrohungen vorzeitig

WORMS. Einen knappen Sieg feierten die Nibelungen Worms beim SV Horchheim II und bleiben dadurch unangefochten Tabellenführer in der A-Klasse Alzey-Worms. Ein Torfestival mit elf Treffern gab es in der Partie zwischen der TSV Armsheim-Schimsheim und dem FSV Osthofen (8:3). Abgebrochen wurde die Begegnung zwischen der TSG Pfeddersheim II und Ataspor Worms.

SG Weinheim/Heimersheim – SG 1862 Gundheim/Westhofen 2:1 (1:0). Die Weinheimer bleiben in der Erfolgsspur. „Das war ein gutes Spiel. Wir waren die überlegene Mannschaft. Die Gäste hatten kaum Chancen“, berichtete Weinheims Güven Uzpak. Jan Mottausch sorgte früh für das 1:0 (6.). Kurz vor Spielende legte Serhan Güzey das 2:0 nach (85.). In der Nachspielzeit handelte sich Weinheims Andre Jungk die Rote Karte ein. Den daraus resultierenden Foulelfmeter verwandelte Lukas Springer zum Anschlusstreffer (90.+6). Uzpak fand: „Mit unseren hundertprozentigen Chancen hätte die Partie auch 6:1 oder 7:1 ausgehen können.“

SV Horchheim II – Nibelungen Worms 1:2 (0:0). Horchheims Trainer Sascha Jeckel sprach von einem glücklichen Sieg der Nibelungen. „Das war mit Abstand unsere beste Saisonleistung. In der ersten Halbzeit haben wir zwei klare Dinger nicht gemacht.“ Erst in der 70. Minute gingen die Gäste durch einen von Rico Renner verwandelten Foulelfmeter in Führung. In der Nachspielzeit gelang SVH-Trainer Luse Alexis der Ausgleich (90.+2). Doch das Spiel lief weiter und Jens Ihrig brachte die Gäste erneut in Führung (90.+4). Der erneute Augleich fiel nicht, da Malte Rheinheimer per Kopf nur die Latte traf (90.+5). Jeckel fand: „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt.“