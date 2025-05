17 Bezirksliga-Aufsteiger sind fix, in einer Liga wird es spannend

Ein "Finale furiose" gibt es am kommenden Sonntag in der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg, in der sich Viktoria Rott, FK Jugoslavija Wuppertal und der SC Sonnborn noch um zwei Aufstiegsplätze streiten. Der SC Buschhausen geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop, hat aber spielfrei, weshalb Dostlukspor noch Meister werden kann. Viktoria Goch II hat im Rennen um die Vizemeisterschaft und den Bezirksliga-Aufstieg die Nase in Kleve-Geldern vorn, Viktoria Winnekendonk hofft aber noch.

