Zürcher Interregio-Gegner hat neue Trainercrew

Interregio-Schlusslicht mit neuem Trainer-Trio +++ Drittligist muss auf Trainersuche +++ Stürmer weg, neue Namen da: Bewegung beim FC Schaffhausen +++ Gegner der U21 von GC hat neuen Trainer

FC Arbon: Botticini übernimmt Trainerposten. Der abstiegsgefährdete Interregio-Klub Arbon hat Damiano Botticini zum neuen Cheftrainer ernannt. Der 41-Jährige ist im Thurgauer Verein gross geworden und lief später auch für die erste Mannschaft auf. Trainererfahrung sammelte er unter anderem bei Neukirch-Egnach und Wittenbach. An Botticinis Seite wirkt künftig Andreas Bellorti als Assistent, Agron Rahimi übernimmt die Funktion des Teammanagers. Beim FCA war der bisherige Coach Mischa Schoch nach der Vorrunde zurückgetreten. In der Interregio-Gruppe 5 trifft Arbon unter anderem auf die FVRZ-Teams Seefeld, Schaffhausen II und Seuzach. Chur 97: Mit einem Trainer-Trio zum Ligaerhalt. Das in der Interregio-Gruppe 5 abstiegsgefährdete Chur 97 setzt auf eine interne Lösung und geht mit einem neuen Trainerteam in die Rückrunde. René Stefanoni, Nico Gruber und Luca Catricala übernehmen gemeinsam die sportliche Verantwortung. Stefanoni war bislang als Koordinator mehrerer Juniorenteams bei Chur tätig. Der ausgebildete Sport- und Turnlehrer Gruber gehörte zuletzt dem Kader der ersten Mannschaft an, während Catricala Vorstandsmitglied ist und die zweite Mannschaft trainierte. "Mir ist wichtig, zu betonen, dass wir diese schwierige Aufgabe im Team bewältigen wollen", sagte Stefanoni gegenüber der "Südostschweiz". Auch im Kader zeichnen sich erste Veränderungen ab. Mit Goalie-Routinier Marko Zuvic sowie Simone Catricala und Lorenzo Cazzato kehren gleich drei Spieler vom Zweitligisten Ems zurück. Chur, in der Meisterschaft auch Gegner der FVRZ-Teams Seefeld, Schaffhausen II und Seuzach, überwintert am Tabellenende. Im vergangenen Dezember hatte sich der Verein von Trainer Aleksandar Zarkovic getrennt.