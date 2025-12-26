Eine Trainer-Legende für den FC Pfäffikon

Interregio-Gegner von FVRZ-Teams trennt sich von Trainer +++ Neue Hoffnungsträger für abstiegsgefährdete Schaffhauser Klubs +++ Dietikon schnappt sich Sturm-Talente von der Ligakonkurrenz +++ Trainerwechsel bei Zürcher Interregio-Gegner

FC Pfäffikon: Wolfensberger wird Nachfolger von Kobel. Der FC Pfäffikon vermeldet die Verpflichtung von Urs Wolfensberger (er war bei uns auch schon im Podcast) als neuen Trainer. Der 63-Jährige gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten im Fussball der Region Zürich. Zuletzt fungierte er als Assistenztrainer beim Promotion-League-Verein FC Schaffhausen. Dort kam es im Oktober zur Entlassung von Cheftrainer Fabio Digenti, in deren Folge auch Wolfensberger seinen Posten verlor. Zuvor war "Wolfi" unter anderem Cheftrainer der Erstligisten FC Kosova und YF Juventus. Über viele Jahre hinweg war er zudem in verschiedenen Funktionen und auf unterschiedlichen Stufen bei Rapperswil-Jona sowie den Grasshoppers tätig. In Pfäffikon tritt Wolfensberger die Nachfolge von Kurt Kobel an, von dem sich der Verein nach der Vorrunde getrennt hatte. Der FCP überwintert in der Drittliga-Gruppe 6 auf dem dritten Tabellenplatz. Zu seinem neuen Engagement sagt Wolfensberger: "Ich habe eine motivierte Mannschaft und ein engagiertes Umfeld kennengelernt. Jetzt geht es darum, mit klarer Arbeit, Energie und Zusammenhalt eine starke Rückrunde zu spielen."